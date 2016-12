AUTO BILD 50/2016 — 16.12.2016 Die neue AUTO BILD Der große Qualitätsreport: Die Wahrheit über unsere Autos – jetzt in AUTO BILD. Dazu: Neuer BMW 5er gegen Mercedes E-Klasse. Und: Youngtimer-Spezial.

ir leben und fahren in unruhigen Zeiten. Da gilt es, selbst die Ruhe zu bewahren. Und mal einen Schritt zurückzutreten, um einen besseren Blick auf das große Ganze zu bekommen. Für uns in der Redaktion bedeutet das: sich Zeit nehmen, ganz genau hinschauen und Ankündigungen und Versprechungen nicht einfach so zu glauben. Sondern zu überprüfen. Auch wenn das anstrengend oder kostspielig ist – und für die Autohersteller manchmal unerfreulich. Aber wir sind nicht der Industrie verpflichtet, sondern ausschließlich Ihnen, den Autofahrern und Lesern – denn Sie haben ein Recht auf die Wahrheit. Die ganze Wahrheit über unsere Autos finden Sie traditionell jedes Jahr um diese Zeit im großen AUTO BILD-Qualitätsreport. Eine aufwendige Klärung der Frage, wie gut (oder schlecht) unsere Autos sind, die es so nur hier gibt. Fünf Kollegen werteten wochenlang Daten, Tests und Briefe an unseren Kummerkasten aus. Das ausführliche Ergebnis lesen Sie ab Seite 10. Doch uns bewegt natürlich auch, was war und was kommen wird. In unserem Youngtimer-Spezial ab Seite 56 stellen wir ungewöhnliche Autos für überschaubares (Weihnachts-)Geld vor. Modelle in ihren besten Jahren, die Mann sich unter den Weihnachtsbaum stellen kann. Einfach aus Liebe zum Auto oder als Wertanlage in unseren Nullzinszeiten. Und was wird die Zukunft bringen? Wir haben den Aufwand betrieben, uns in Kalifornien und London mit neuen Start-ups zu treffen, die einen ähnlichen Weg gehen wollen wie Tesla (Seite 82). Wer von ihnen ebenso erfolgreich sein wird wie die Erfinder von Model S und Model X? Das können wir seriös heute nicht prognostizieren. Dazu ist das Geschäft zu komplex. Und die Zeiten sind zu unruhig.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Qualitätsreport 2016: Alles über Zuverlässigkeit, Kundenzufriedenheit, Langlebigkeit – 20 Marken im VergleichAbgase: Stuttgart stinkt der Diesel • Die besten Marken: Fünf Neuwagen zu gewinnen • Hitliste: Daimlers Submarke Smart schwächelt VW Up GTI • VW Arteon/Tiguan Allspace • Mercedes E 400 4Matic Coupé • BMW 530d gegen Mercedes E 350 d • Renault Zoe (41 kWh)/ Opel Ampera-e • Citroën C3 PureTech 82 gegen Hyundai i20 1.0 T-GDI Porsche Panamera 4S Diesel gegen BMW 750d xDrive • Techart Porsche 911 GT Street R/ Land Rover Discovery Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo VeloceBart ab – was Leser alles für einen Toyota C-HR tun • Leser testen in Lappland den Bridgestone DriveGuardWelche Autos sind am besten vernetzt?Schräg und selten: BMW 316i Baur Topcabriolet 4 • So günstig wie möglich: Kaufberatung Saab 9-3 Cabrio • Coole Klassiker für den AlltagWerkstatt-Test bei Mercedes: Bei der Edelmarke ist längst nicht alles Premium Renault Mégane III : Der Preis macht ihn sexy • Autos ohne Wertverlust: BMW Z4 M CoupéVier gegen Tesla: Die neuen Elektro-Start-ups kommen.