AUTO BILD 50/2017 — 14.12.2017 Die neue AUTO BILD Kaufberatung: 100 SUVs im Klassen-Check. Dazu in Heft 50/2017: neuer A4 – wie Audi die Trendwende schaffen will. Und: Gebrauchter Golf Sportsvan im Test.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 50/2017: Das sind die Themen

a ist ja wieder so richtig Stimmung in der Autoindustrie. Nur keine Weihnachtsstimmung. BMW muss sich vehement gegen den Verdacht der Deutschen Umwelthilfe wehren, in einem Diesel-BMW 320d womöglich eine illegale Abschalteinrichtung zu verwenden. VW baut seinen Multivan T6 gerade auf Halde und liefert ihn nicht aus, weil mit den Diesel-Abgaswerten irgendwas nicht stimmt. Ich fahre einen T6 Diesel und freute mich bisher, wie viel AdBlue er verbraucht, weil das für mich hieß: Die Abgasreinigung funktioniert. Fahre ich womöglich illegal?Dritter Stimmungsmacher: VW-Chef Müller. Er sagte dem "Handelsblatt": "Mittlerweile bin ich aber davon überzeugt, dass wir Sinn und Zweck der Dieselsubventionen hinterfragen sollten. Wenn der Umstieg auf umweltschonende E-Autos gelingen soll, kann der Verbrennungsmotor Diesel nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden." Der nächste Sargnagel für den Diesel. Es geht immerhin um 9,5 Milliarden Euro Steuervorteile allein 2015. Müller hat zwar recht. Aber jetzt sage ich mal was als Dieselfahrer: Wer sich im verbalen Qualm veralbert und über den Tisch gezogen fühlt, hat auch recht. Mir wurde mein Diesel wie Millionen anderen als zukunftssicher verkauft. Das stinkt mir.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)100 SUVs im Klassen-CheckToter Winkel: Unterwegs mit dem Lkw-Abbiegeassistenten Facelift für den Audi A4Uniti One: Elektro-Ei aus Schweden • Billig-Leasing: Wo bleiben die Peugeot ? • Hitliste: Die meistverkauften Autos Mercedes G-KlasseVW Polo GTI gegen Golf II GTI 16V • DS 7 Crossback • Audi RS 4 Avant • Lexus LS 500 h… Schauspielerin Michaela MayAUTO BILD-Weihnachtsverlosung: Gewinnen Sie Preise im Wert von 280.000 Euro! • VIP-LOUNGE: Tolle Preise für unsere Leser • Wer sind Deutschlands beste Autohändler? Sie haben die WahlGammel-Golf: So wird er wieder fit • Rennspiele im Test: Gas geben ohne ReueVW Golf Sportsvan: Ein guter Hochsitz? Jeep Wrangler Rubicon.