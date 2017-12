AUTO BILD 51/2017 — 21.12.2017 Die neue AUTO BILD Stars des Jahres: Von Fiesta bis 5er Touring – darauf fährt AUTO BILD ab! Dazu: Werkstatt-Test VW. Und: BMW-Aufbrüche – so schnell ist Ihr Lenkrad weg!

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 51/2017: Das sind die Themen

ch weiß nicht, wie es Ihnen geht. Warten Sie noch auf Weihnachtspost, auf Päckchen, Pakete, das Last-minute-Geschenk? Mir geht es so. Ich habe mich in den letzten Tagen über jeden Paketboten gefreut, der seine Post noch an den Mann gebracht hat. Inzwischen kaufen 55 Millionen Deutsche im Internet ein und lassen nach Hause liefern. Der Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) rechnet damit, dass in der Weihnachtszeit bis zu 30 Millionen Pakete mehr zugestellt werden als vor einem Jahr.Ja, es sind die, die oft in zweiter Reihe parken oder so anhalten, dass erst mal alle hupen. Aber mal ehrlich, möchten Sie deren Job haben? Hätte ich einen Hut, ich zöge ihn hiermit vor unseren Paketfahrern. Es ist eben Realität, dass die meisten von uns ihre Geschenke nicht mehr selbst in den Innenstädten besorgen. Eine Wahrheit dabei ist auch, dass viele Citys den Individualverkehr langsam, aber sicher rausgeekelt haben. Manchmal kann man gar nicht so schnell gucken, wie man einen Strafzettel hinterm Scheibenwischer kleben hat. Die Paketfahrer bekommen oftmals einen schlechteren Stundenlohn als die Aufschreiber. Ihnen, liebe Leser, wünsche ich fröhliche Weihnachten ohne Strafzettel und mit vielen Paketen.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)