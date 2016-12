AUTO BILD 52/2016 — 22.12.2016 Die neue AUTO BILD Das brandneue Golf-SUV – jetzt in der AUTO BILD-Doppelnummer. Dazu: Alle neuen Autos 2017. Und: Das sind die AUTO BILD-Autos des Jahres 2016.

enn wir an einer neuen Ausgabe arbeiten, muss ich manchmal an ein Autoquartett denken. Wie bei dem Kartenspiel gibt es auch bei uns Kategorien, die eine gute AUTO BILD erfüllen sollte, nur heißen die bei uns eben nicht Hubraum, Drehmoment oder Leistung, sondern Aktualität, Relevanz, Information und Unterhaltung. Die Kunst ist es, in jeder Ausgabe und in allen Kategorien viele Karten zu haben, die stechen. Bei dieser Ausgabe, die Ihnen als Doppelnummer zum Fest statt einer gleich zwei Wochen Lesevergnügen bescheren soll, ist uns diese Mischung noch wichtiger als sonst. Für die Karten Aktualität, Relevanz und Information möchte ich Ihnen insbesondere unsere blechnahen Themen ans Herz legen wie den großen Autokalender zum Ausklappen, die Übersicht über die wichtigsten sieben Autotrends 2017 oder das, nun ja, ziemlich überraschende Ergebnis beim Porsche-Werkstatt-Test.Bei AUTO BILD ist es aber auch Tradition, dass wir in der letzten Ausgabe des Jahres noch stärker auf die Karte Unterhaltung setzen als sonst. Insbesondere in unserem großen Jahresrückblick, der anders als bei anderen Magazinen eben nicht aus der Aufbereitung von Vergangenem besteht, sondern neue Geschichten aus dem alten Jahr erzählt. Für unsere Redakteure ist die Arbeit an dieser Ausgabe selbst ein Fest, denn sie dürfen noch ein bisschen verrückter sein, als sie es ohnehin schon über das ganze Jahr sind. Claudius Maintz zum Beispiel, unser Autor für besonders investigative Geschichten, konnten wir in dieser Woche mehr hinter der Nähmaschine als hinterm Computermonitor bewundern. Mit Nadel und Faden bastelte Maintz eine Schutztasche für Autoschlüssel mit der Keyless-Go-Funktion. Er war es, der dieses Jahr die Sicherheitslücken des Systems aufgedeckt und in AUTO BILD sowie TV-Interviews erläutert hat. Dass er jetzt als Heimwerker gleich die Lösung liefert – das ist sein Weihnachtsgeschenk an die Autowelt.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Sieben Auto-Trends 2017: Die wichtigsten Neuheiten Nissan Qashqai : Motor kann einfrieren • Technik: Reifenkontrolle per Laser • VW-Erdgastanks: Rost-Opfer bekommen Geld zurück Skoda Kodiaq 2.0 TDI gegen Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi und Mercedes GLC 250 d • Einzeltest Fiat Tipo Kombi 1.4 T-JetTrend 1: SUVs für alle • Trend 2: E-Autos made in Germany • Trend 3: Kleine mit Charakter • Trend 4: Hightech für die Masse • Trend 5: Design ohne Grenzen • Trend 6: Leistung, reizvoll wie nie • Trend 7: Comeback der großen NamenUnsere Autos des Jahres: 16 Redakteure stellen ihren persönlichen Liebling vor • Erfindung des Jahres: Stofftasche gegen Keyless-Klau • Enthüllung des Jahres: Durchgedrehte Straßennamen • Unfall des Jahres: Ausgerutscht auf Schneckenschleim • Aktion des Jahres: Spenden und Oldtimer gewinnen • Trick des Jahres: Das Auto, das 1000 Autos ist • Produkte des Jahres: Von Abschleppseil bis Werkzeug • Gewinner des Jahres: 30 Tage im TraumautoUngeschminkt: Suzuki SJ Samurai aus dem WinterdienstWerkstatt-Test bei PorscheWir bezahlen Ihre Rechnung Toyota GT86 : Sportgerät mit Fahrspaß-Garantie • Autos ohne Wertverlust: Volvo XC90 V8AUTO BILD bringt Kinderträume auf die Straße.