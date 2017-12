AUTO BILD 52/2017 — 28.12.2017 Die neue AUTO BILD Import-Autos: AUTO BILD kürt die Testsieger in allen Klassen. Dazu: 200.000 Diesel-VW droht die Zwangsstillegung. Und: Dauertest Ford Mondeo Turnier!

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 52/2017: Das sind die Themen

it den Wünschen fürs neue Jahr ist das oft so eine Sache. Die meisten gehen lei­der nicht in Erfüllung. Natür­lich wünsche ich Ihnen (und mir) Ge­sundheit, unfallfreies Fahren, wenig Punkte in Flensburg und weniger Stress. Abgesehen davon habe ich aber noch sieben weitere:Verkündet im Februar kein Urteil für Fahrverbote in Innenstädten. Mil­lionen Dieselfahrer werden es euch danken (und ihr Auto, meins auch, ist dann noch was wert).Verkauft neue Diesel nur noch mit SCR-Kat, auch wenn es keine Pflicht ist.Lasst keine qualvolle Diskussion über Benzin-Partikelfilter zu, baut sie einfach ein.Sorgt dafür, dass wir für das Verstel­len der Uhr im Auto und beim Nullen des Kilometerstandes kein Handbuch lesen müssen.Bringt künstliche Intelligenz ins Auto, die uns wirklich versteht, und redet den Entwicklern die Untermenüs der Untermenüs aus.Begeistert uns mit Autos, die einen "Haben wollen"-Effekt auslösen und die wir trotzdem bezahlen können.Bringt die neuen E-Autos so auf den Markt, dass sie echte 500 Kilometer Reichweite haben (wir brauchen das, auch wenn die meisten Autos 23 Stun­den am Tag herumstehen), und fördert sie so, wie mal der Diesel gepusht wur­de. Wenn das in Erfüllung geht, wird 2018 ein Knaller.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Die besten Import-Autos: Wir küren die Testsieger in allen Klassen Peugeot 308 HDI: Diesel mit Euro 6d-Temp • Samson Switchblade: Flugauto kommt 2018VW-Betrugsdiesel: Tausende Autos bekommen keinen TÜV • Der Mann, der vor fast 30 Jahren das autonome Fahren erfandRange Rover P400e Plug-in-Hybrid Mercedes A-Klasse TEST Hyundai i30 N gegen Peugeot 308 GTi Die glorreichen Sieben: AUTO BILD wünscht sich Retromodelle – vom Opel Ascona Voyage bis zum Fiat Dino Spider • Weniger Ballast, mehr Bähm: Mit Porsche 911 T und GT3 Touring auf den Spuren der Rallye Monte-CarloSchauspieler Siegfried RauchFord Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost – nicht schlecht, aber Schraube lockerReifentest in Lappland mit Bridgestone • Wir bezahlen Ihre Rechnung • VIP-LOUNGE: Smartphones zu gewinnenUnsere Auto-Menschen des JahresSkiurlaub: Diese Regeln gelten im Ausland • WLAN zum Nachrüsten: Was taugt das?VW CC: Was taugt der edle Passat-Ableger als Gebrauchter?