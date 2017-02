AUTO BILD 6/2017 — 09.02.2017 Die neue AUTO BILD Das große SUV-Spezial auf elf Seiten: Ideal einsteigen und sitzen – 150 Modelle im Check. Dazu: Opel Crossland X gegen Astra. Und: Neuer Hyundai i30 im Vergleich.

m Prinzip wiederholt sich in der Autowelt gerade, was Mutter Natur bei uns Menschen vorgemacht hat. Wir kommen von ganz unten und schnuppern plötzlich Höhenluft. Das mit dem hohen Sitzen im SUV musste einfach so kommen, die Evolution konnte gar nicht anders ... Nein, mal im Ernst: Warum sind denn alle auf einmal vom SUV-Virus infiziert? Unsere Gesellschaft wird immer älter, die Menschen immer größer. Da steigt man gern etwas komfortabler ein und fährt entspannt im Hochparterre. Der demografische Wandel hat unsere Autos längst nachhaltig verändert. Wir wollten wissen, was das konkret heißt, und haben 150 Modelle genau vermessen (S. 10).Die meisten unserer Themen liegen ohnehin auf der Straße. Dort haben wir auch Elvis entdeckt. Der King heißt im bürgerlichen Leben Sven Franz von Bülow und tourt seit Jahren mit seinem abgerockten Mercedes-Bus durch die Republik (S. 60). Typen wie ihn findest du nicht hinter deinem Schreibtisch. Dafür musst du raus. Dahin, wo kein Drehbuch das Leben rosarot anmalt. Das ist nicht immer der leichteste Weg – die Kollegen aus dem Investigativ-Ressort wissen, wovon ich rede. Wenn sie die Dinge beim Namen nennen, gibt es selten Applaus. Auch Audi wird über unsere aktuelle Story zu ihren Öl fressenden Benzinern (S. 80) nicht wirklich begeistert sein. Damit können wir leben. Wir sind halt von Natur aus kritisch.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Hoch sitzen, besser fahren: SUV und Sitzhöhe – eine Komfortfrage. Nicht erst im Alter • Opel Crossland X gegen Astra: Lohnt der Aufstieg? • VW Golf VII Facelift gegen Seat Ateca : Wer ist hier der wahre Volks-Wagen? • Fazit: SUVs sind bequem – und sexyDie Sportwagen: von Alpine A110 bis AMG GT4 • Die Bezahlbaren: von Ford Fiesta bis Seat Ibiza • Die SUVs: von VW T-Roc bis Volvo XC60 • Die Kombis: von Opel Insignia Sports Tourer bis BMW 5er Touring • Fazit: In Genf findet jeder seinen TraumwagenPeugeot 508: Designerstück in der Mittelklasse • Elektroautos: Norwegen mit Abstand vorn • Aufreger: Konstruktionsfehler bei Audis TFSI?Skoda Octavia Combi 2.0 TDI gegen Mercedes E 220 CDI T-Modell (W 212) • Toyota Prius Plug-in-Hybrid • Lamborghini Aventador Hyundai i30 1.4 T-GDI gegen Mazda 3 Skyactiv-G 120, Opel Astra 1.4 Turbo, Peugeot 308 PureTech 130 und Renault Mégane TCe 130 • Mini Cooper S Countryman All4 gegen Nissan Juke 1.6 DIG-T Nismo RSUngeschminkt: Mercedes L 206 D als TourbusPartikelfilter im Benziner: Damit müssen Sie rechnen Opel Ampera : Wie gut ist der Elektro-Opel? • Autos ohne Wertverlust: Toyota MR2Stadtflöhe gestern und heute: Smart ed und die Isetta.