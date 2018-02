AUTO BILD 6/2018 — 08.02.2018 Die neue AUTO BILD Neuer BMW X3 gegen GLC, Q5, Stelvio und XC60. Dazu: Erdgas oder Vollgas beim neuen Polo? Und: Akku-Kampf – das harte Geschäft mit teuren Rohstoffen für Batterien.

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 6/2018: Das sind die Themen

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

ine Freundin von mir fuhr vor vielen, vielen Jahren einen Peugeot 205 GRD. Der verbrauchte nur unglaubliche 5 Liter, wurde mit Papas Trecker-Diesel betankt. Hatte der irgendeine Euro-Norm? Ich fürchte nicht. Und was da hinten rauskam, das wissen wir alle, war nicht gerade gesund. Seitdem ist viel passiert. Wir Autofahrer merken (und riechen) es selbst: Die Abgase sind lange nicht mehr so gefährlich wie damals (dazu braucht man keine Affen). Wir vertrauen aber auch den Herstellern, dass sie uns Umwelttechnik einbauen, die zukunftstauglich ist, sogar nach dem Dieselskandal. Sieben der zehn saubersten Dieselmotoren auf dem Markt kommen heute aus dem VW-Konzern. Heute!Was uns jetzt noch fehlt, ist die Lösung für Diesel , die uns vor Kurzem noch als "sauber" verkauft wurden. Wenn das Bundesverwaltungsgericht FÜR Fahrverbote urteilt, brauchen wir die Hardware-Umrüstung. Viele unserer Leser würden sogar einen Anteil selbst bezahlen. Industrie und Politik stehen hier in der Pflicht. Darüber muss die neue Groko zu einer Entscheidung kommen. Einfach den Diesel zum Sterben freizugeben, ist falsch. Ich habe es schon einmal geschrieben: Geld ist genug da!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur) BMW X2 xDrive20d • Audi A7 Sportback 55 TFSI • Renault Mégane R.S. Mercedes A-KlasseStickoxid-Bilanz: Dicke Luft in den Städten • Skoda Fabia: Facelift und Partikelfilter • Parkraum: Sensoren melden freie Plätze • Führerschein : Kriminelle Hilfe bei der PrüfungNeuer BMW X3 gegen die SUV-Konkurrenz: Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, Mercedes GLC und Volvo XC60 • VW Polo GTI gegen Polo TGI • Infiniti QX70 5.0"Tatort"-Kommissar Harald KrassnitzerNachts auf der AutobahnbaustelleBatterietechnik: Problematische Rohstoffe • Elektroautos: Beim Brand kaum zu löschen • Dörpsmobil: Ein Dorf fährt auf Strom ab • Turo: Airbnb für AutosFensterheber kaputt: 400 Euro sparen • Winterdreck: So schützen Sie Ihr AutoMercedes Citan: Wie gut ist der Billig-Van?VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnenDer Mercedes-AMG Project One (1054 PS).