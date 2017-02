AUTO BILD 7/2017 — 16.02.2017 Die neue AUTO BILD Neuer BMW 1er und neue Mercedes A-Klasse. Dazu: Wer baut das beste SUV, wer den besten Van? Zwei Vergleiche in der Kompaktklasse. Und: BMW X1 ab 10.000 Euro.

Die neue AUTO BILD 7/2017: Titel und Inhalt als Download!

elchen Weg Opel nimmt, dass hat die Deutschen immer ein bisschen mehr bewegt als bei anderen Marken. Finden die Rüsselsheimer zurück in die Erfolgsspur, oder biegen sie falsch ab, diese Frage liegt vielen am Herzen. Das entnehme ich jedenfalls den Mails und Briefen, die ich zu diesem Thema erhalte. Anders als ursprünglich mal gedacht, hat General Motors für seine Europatochter jetzt doch noch mal einen operativen Verlust melden müssen. Brexit und die Schwäche des britischen Pfunds seien daran schuld, sagt Opel-Chef Karl-Thomas Neumann, manche Beobachter sehen zusätzlich interne Gründe.Indes: Die Kennzahlen der Bilanz zu analysieren, das ist der Job der Wirtschaftsmedien. Wir bei AUTO BILD müssen ran ans Blech und für unsere Leser herausfinden, ob die Produkte etwas taugen oder nicht. Die Redakteure Andreas May und Peter Fischer haben das in dieser Ausgabe für die Modelle Crossland X, Mokka X sowie Ampera-e gemacht und zusätzlich den brandneuen Insignia im Abgleich mit dem Skoda Superb vermessen.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Von Audi TT bis Skoda Kodiaq nutzt VW den gleichen technischen Unterbau. Welches der 13 Modelle ist der beste Kauf?BMW 1er und Mercedes A-Klasse Dieselsubvention: Staat verschenkt Steuermilliarden • Verkehrsdichte: Viel mehr Staus auf Autobahnen • Aufreger: Gigaliner zu lang für NothaltebuchtenOpel Crossland X gegen Ampera-e und Mokka X – welcher kompakte Crossover taugt wofür? • Opel Insignia gegen Skoda Superb – wie schlägt sich die Rüsselsheimer Mittelklasse gegen den XL-Tschechen? • Erste Sitzprobe im neuen Kia Picanto Ford Kuga 2.0 TDCi gegen Hyundai Tucson 1.7 CRDi, Nissan X-Trail 1.6 dCi, Peugeot 3008 BlueHDi 150 und VW Tiguan 2.0 TDI • BMW 218d Gran Tourer gegen Kia Carens 1.7 CRDi und Opel Zafira 1.6 CDTI400.000 Kilometer im Mercedes C 180 K: Rüstig, nicht rostig – trotz unachtsamem Kollegen und hohem AlterTeure Extras: Die Aufpreistricks der Hersteller • ABS-Reparatur: So sparen Sie 1300 Euro.Auf den Spuren des Hyundai i30 BMW X1: Wie fit ist der SUV noch nach acht Jahren? • Autos ohne Wertverlust: Jaguar XJWalter Röhrl wird 70: Ein Geburtstagsbesuch