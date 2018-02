AUTO BILD 7/2018 — 16.02.2018 Die neue AUTO BILD Erste Fahrt im neuen Tesla Model 3. Dazu in der neuen AUTO BILD: BMW X2, Volvo XC40 und Jaguar E-Pace im Vergleich. Und: Diesel-Umrüstung – das geht schon heute.

äre Tesla-Chef Elon Musk (46) CEO eines deutschen Autoherstellers, wäre er mutmaßlich schon länger nicht mehr im Amt. Was sonst würde passieren mit jemandem,... der einen Journalisten beim ersten Treffen fragt, ob er ihn für verrückt hält?... der in einem Jahr 2,2 Milliarden Dollar Verlust macht und ein Auto ins All schießt?... der sich, wenn die Produktion nicht läuft, zwei Wochen mit Depressionen abmeldet?... der sich bei Management-Meetings, sagen wir mal, unkonventionell aufführt?Alles egal, Elon Musk ist noch da und bringt mit dem Tesla Model 3 sein erstes "Massenauto" vollelektrisch auf die Straße. Wenn man sagt, dass sich die Handy-Industrie in den letzten fünf Jahren mehr verändert hat als die Autoindustrie in den letzten 50 Jahren, dann gilt das nicht für ihn. PayPal, das er erfunden hat, lieben wir alle. Und Tesla viele von uns auch. Tesla setzt Standards. Punkt. Ich finde, die Branche braucht solche Typen. Was einer wie er – zugegeben mit viel, viel (immerhin auch eigenem) Geld, aber eben auch Visionen – bewirkt, sehen wir gerade: Gerade noch rechtzeitig sind wir Deutschen aufgewacht, um die Zukunft nicht zu verschlafen.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Tesla Model 3 – exklusive Ausfahrt mit dem heiß begehrten Kompakt-Stromer BMW : Lieferstopp für X3-Benziner • Audi : Wer wird Stadler-Nachfolger? • Hitliste: Die meistverkauften Modelle • Aufreger: Winterdienste ohne Stollenreifen Mercedes SprinterBMW X4 • Kia Ceed • Mercedes C-Klasse Facelift BMW X2 gegen Jaguar E-Pace und Volvo XC40 – Dreikampf der SUV-Schönlinge • Einzeltest: Mazda MX-5 RF Skyactiv-G 131 • Einzeltest: Hyundai Kona 1.0 T-GDI... Schauspieler und Käfer-Fan Patrick KalupaAUTO BILD sucht Volontär – jetzt bewerben • Familientreffen in Rom • VIP-LOUNGE: Tolle Preise für unsere LeserDieselnachrüstung: Die Technik ist da! • Autoverkauf: So gibt es mehr Geld • Blinde Sensoren: Sicher durch den Winter • Tödliche Gefahr: Ungesicherte Ladung • Nützliches für alle Autofahrer Mini One: Jetzt stimmt die QualitätAuf Tour im Mini-Wohnmobil Bedford Bambi.