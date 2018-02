AUTO BILD 8/2018 — 22.02.2018 Die neue AUTO BILD Würden Sie Ihr Auto wieder kaufen? Die Ergebnisse unserer großen Zufriedenheitsstudie. Dazu: Schnelle Kombis – Jaguar XF, BMW 5er und Volvo V90 im Vergleich.

Ü

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 8/2018: Das sind die Themen

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

ber den Autokauf gibt es viele Binsenweisheiten. "Das erste Auto verkauft der Verkäufer, das zweite die Werkstatt " ist so eine. Weil sich am Service entscheidet, ob man der Marke treu bleibt. Es gibt Autoverkäufer, die nach zwei Minuten wissen, ob sie den Kunden rumkriegen. Die lassen einen nicht mehr aus dem Laden raus ohne Vertrag. Ich wette, die meisten Kunden sind Typen wie ich, die mit den Autoprospekten ins Bett gehen, alle Ausstattungen hin und her wälzen, samstags noch mal zum Händler fahren und sich gegenüber dem Rest der Familie der Lächerlichkeit preisgeben. Egal, wie Sie so ticken, Autokauf ist immer eine große Sache. Und die meisten Deutschen verschulden sich auch dafür. Der freundliche Kontakt zum Autoverkäufer endet meist mit der Bestellung, spätestens mit der Übergabe.Hat man sein Wunsch-, Vernunft- oder Traumauto, fragt einen niemand mehr, wie man es nach ein paar Monaten findet. Ist es wie erträumt? Wir haben die deutschen Autokäufer gefragt, wie zufrieden sie sind. Apropos zerplatzte Träume: Wenn Sie diese Ausgabe in Ihren Händen halten, ist das Diesel-Urteil über Fahrverbote gefallen, leider nach Redaktionsschluss. AUTO BILD wird über alle Folgen berichten, alle Fragen klären und Sie informieren.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Test: Wir halbieren den BenzinverbrauchDiesel-Skandal: VW verliert Prozesse • Opel : Neuer Corsa auf Peugeot-Basis • Aufreger: Osteuropäer bleiben straffrei Volvo V60 • Peugeot 508 • Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life • Cupra AtecaOpel Insignia GSi Grand Sport • Aston Martin DB11 Volante Jaguar XF Sportbrake 25t gegen BMW 530i Touring und Volvo V90 T5Städteatlas 2018: So fährt Deutschland... Schauspielerin Janine KunzeZufriedenheitsstudie: 89 Prozent der Deutschen würden ihr Auto wieder kaufen REPORTAGE Sicherheitstraining für TreckerfahrerMazda-Winterchallenge • Wir zahIen Ihre Rechnung • AUTO BILD VIP-LOUNGEKratzer und Dellen – die Garagengefahren • Tuning und Co – bitte eintragen lassen Audi TT Coupé - sportlicher Golf-BruderMit dem Audi A7 durch Namibia.