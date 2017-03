AUTO BILD 9/2017 — 03.03.2017 Die neue AUTO BILD – jetzt mit DVD! Neuer VW Tiguan Allspace gegen neuen Skoda Kodiaq Scout – jetzt im neuen Heft. Dazu: Die App gegen Tachomanipulation. Und: Frühlings-Gala 2017 – alle neue Autos auf DVD!

s war Mord, kein unabwendbares Schicksal oder furchtbarer Zufall. Mord! Zum ersten Mal hat ein Gericht zwei PS-Protzer zu lebenslanger Haft verurteilt (Seite 33). Die beiden jungen Männer hatten sich nachts ein Rennen durch die Berliner Innenstadt geliefert, waren mit bis zu 170 km/h über rote Ampeln gerast. Am Ende starb ein 69-jähriger Rentner, der bei Grün losgefahren war. Das Urteil ist hart – und es ist richtig, wie wir von AUTO BILD finden. In seiner Klarheit können es auch die Dümmsten verstehen: Wer der Welt zeigt, dass ihm sein erbärmliches Ego wichtiger ist als ein Menschenleben, darf nie mehr hinters Steuer. Selbst dann nicht, wenn noch nichts passiert ist."Der Staat muss berechenbar sein." Das sagt ein prominenter Verfassungsrechtler. Ein Satz, der ebenso zum Raser-Urteil wie zu den geplanten Diesel-Fahrverboten (Seite 10) passt. Weil auch hier die Befürworter die Unversehrtheit der Bürger im Blick haben. Das ist ein hohes Gut. Aber wer will darüber mit einem Pendler diskutieren, der mit seinem fast neuen Euro-5-Diesel ab Anfang 2018 nicht mehr in die Stuttgarter Innenstadt darf? Wie kann es sein, dass der Bürger nun für Prüfstands-Mauscheleien der Autohersteller büßen muss? Von wegen, der Staat muss berechenbar sein! Müsste. Aber er ist es nicht mehr: Weil ihm offenbar zwischen Konzerngemauschel und EU-Forderungen die Argumente ausgegangen sind.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Diesel-Fahrverbote: Was Autofahrer jetzt wissen müssenNeuer BMW X5 gegen neuen Mercedes GLE • Erste Tour mit dem VW I.D.Peugeot/Citroën: Kleine SUVs mit E-Antrieb • Unfallstatistik: Wo es die meisten Verkehrstoten gibt • Aufreger: Strom für E-Autos teurer als BenzinAlle Stars des Genfer Salons Porsche Panamera Sport Turismo trifft 928 S Break • SUV Citroën DS 7, Volvo XC60 Skoda Kodiaq Scout gegen VW Tiguan Allspace • Kia Rio • Range Rover Velar • Audi A5 CabrioMercedes E 220 d 4Matic T All-Terrain gegen Volvo V90 Cross Country D4 AWD Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4Serie "Ungeschminkt": Mercedes L 311 von 1955Kein Geld für die Reparatur? AUTO BILD hilft • Mix: Nützliches für alle Autofahrer • Tachotrickser: So erkennen Sie BetrügerVW Polo TDI und GTI: Sparen oder spurten? • Autos ohne Wertverlust: Saab 9-3 CabrioEinmal um die ganze Welt im Oldtimer.