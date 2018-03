AUTO BILD 9/2018 — 02.03.2018 Die neue AUTO BILD Welche Zwei wird die neue Eins? Audi Q2 gegen BMW X2. Dazu: Kult aus Russland – alter Lada 4x4 ab 6000 Euro. Und: Exklusiv – Vettels Ferrari und Hamiltons Mercedes in der Expertenanalyse.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 9/2018: Das sind die Themen

etzt sind sie also doch in Genf, die Chinesen des Milliardenkonzerns Geely. Mit Volvo , Polestar und Daimler . Knapp zehn Prozent der Anteile an dem deutschen Autobauer hat Reisbauernsohn Li Shufu (ein reserviert wirkender, nicht gerade vor Esprit übersprühender Mann) erworben. Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Milliardär eine Chance für Mercedes ist. Er hat aus dem Nichts den dynamischsten Autobauer Chinas erschaffen. Er hat Volvo gerettet. Er hat nach der Insolvenz das London Taxi ins neue Jahrtausend katapultiert: mit E-Antrieb und Technik aus dem Rennsport (!). Unter dem traditionellen Kleid stecken drei XC90-Batterien, das Herstellungsverfahren der Karosserie stammt von Lotus (Ja, auch Lotus gehört Li Shufu).Im November 2016 haben die Chinesen eine neue Mobilitätsmarke gegründet. Wohlgemerkt keine Automarke. "Lynk & Co" verkauft in diesem Jahr voraussichtlich 100.000 Autos. Übers Internet. Der Chef bei London Taxi? Ein Deutscher. Der Chef bei Lynk & Co? Ein Belgier. Der Chef bei Volvo? Ein Schwede. Geely mag aus China kommen, aber die Köpfe hinter den ehrgeizigen Plänen sind gestandene Auto-Manager aus Europa. Deshalb ist der Einstieg bei Daimler einfach nur konsequent.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Die Stars des Genfer Salons – vom Audi A6 bis zum Lamborghini Huracán Performante SpyderSeat Leon kommt mit E-Antrieb • Aufreger: Windanfällige Lkw Der Strange RoverVW Touareg • Hyundai Nexo • Mercedes CLSBMW X2 xDrive20d gegen Audi Q2 2.0 TDI quattro • Dacia Duster TCe 125 4x4Jetzt bewerben: Jeep-Tour durch den Winter • VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnenAuto-Tuner Hans-Jürgen Abt Lada 4x4: Brachte der neue Name endlich Qualität in den Niva? TÜV für VW Golf 1.4 TSI und Mercedes A 180 sowie andere News aus dem DauertestDas Leben der Dachzeltnomaden • Jetzt kommen Chinas Elektroroller Zubehör: Diese Extras basteln Sie selbst • Gebrauchtwagengarantie: So wird der Kauf von privat sichererAbenteuer: Im Alt-Volvo an den Polarkreis.