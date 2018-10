L

ieber Leser, mit sechs Geländewagen-Klassikern aus den späten 1970er-Jahren schicken wir Sie auf den Seiten 36 bis 44 in diesem Heft zurück in ei­ne Zeit, als der SUV-Boom noch in weiter Ferne lag. Die Allradler von damals waren fürs Gelände gebaut und wurden überwiegend von Leuten gekauft, die speziell auf die Offroad-Fähigkeiten dieser Autos Wert legten. Marktführer war damals Su­zuki mit dem LJ 80, während den Geländewagen von VW kaum jemand haben wollte. Im Gegensatz zum Merce­des G war der VW Iltis ein totaler Flop. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.