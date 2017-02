AUTO BILD ALLRAD 3/2017 — 03.02.2017 Die neue AUTO BILD ALLRAD Im neuen Heft: Die Top-Neuheiten des Jahres, Skoda Kodiaq im Supertest, Dauertest SsangYong Rexton. Plus 24 Seiten Extra: Der neue Land Rover Discovery.

Aktuell: Drei Top-Neuheiten aus Detroit - VW Tiguan Allspace, Audi Q8 Concept und SQ5 • Vorstellung: Mercedes GLA Facelift, neuer Benziner • Vergleichstest: vier starke Diesel-Pickups von Ford, Mitsubishi, Nissan und VW • Fahrbericht: BMW Alpina XD3 – ein 350 Diesel-PS starker BMW X3 für Feingeister • Fahrbericht: neuer Mini Countryman All4 • Dauertestbilanz: 100.000 km im SsangYong Rexton XD • Fahrbericht: Dangel 4x4 Citroën Jumpy BlueHDi • Fahrbericht: Audi RSQ3 performance – der schnellste Q3 mit 367 PS • Zugfahrzeugtest: VW Tiguan 2.0 TDI mit DSG • Supertest: Skoda Kodiaq 2.0 TDI – einfach nur groß oder auch gut? • Faszination: US-Pickup im Westentaschen-Format - Jeeps Versuchsballon Comanche Concept • Leseraktion Wie Sie sich bei "Spirit of Amarok" für das Finale in Südafrika qualifizieren können • Weltreise, Teil 95: Venezuela • Die Dakar einst und jetzt: Rallye-Insiderin Ellen Lohr kramt im Foto- und Erinnerungs-Archiv und vergleicht • 4x4-Zulassungszahlen: die Jahresbilanz 2016 • Expertentipps: Wir antworten auf Ihre Fragen • Der Checker: kurioser X-Trail-Vorläufer • Nissan Rasheen unter der Lupe • Gebrauchtwagen: Toyota Land Cruiser V8 • Fragebogen: Fahren Sie einen VW Touareg II? • Katalog: alle 4x4-Neuwagen in Deutschland mit Preisen.

iebe Leser, mit dem neuen Countryman (S. 40) schickt BMW einen Mini ins Rennen, der satte 1,6 Tonnen wiegt und Platz für die ganze Familie bietet. Den Pickup-Vergleich (S. 20) gewinnt kein VW , sondern ein Mitsubishi . Der exotische SsangYong Rexton (S. 42) beweist im 100.000-Kilometer-Dauertest mustergültige Qualitäten. Und der Jeep Comanche (S. 52) sieht zwar sensationell gut aus, wird aber leider nie gebaut werden. In dieses Heft haben wir Ihnen wieder viele Allradautos gepackt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.