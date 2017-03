AUTO BILD ALLRAD 4/2017 — 03.03.2017 Die neue AUTO BILD ALLRAD Im neuen Heft: BMW X5 vs. Mercedes GLE – neue Modelle. Dazu: Vorstellung Range Rover Velar, Supertest Audi Q5 und großer Sommerreifentest.

Zukunft: Duell des nächsten Mercedes GLE mit dem BMW X5 der vierten Serie – beide kommen 2018 • Neuheiten aus Genf: Jeep Compass, Subaru XV und Mazda CX-5 in zweiter Serie, Mitsubishi Eclipse Cross • Vorstellung: Range Rover Velar – auf F-Pace-Basis • Vergleich: geräumige Diesel-SUV – der neue Skoda Kodiaq gegen Mercedes GLC und Hyundai Santa Fe • Fahrbericht: Land Rover Discovery 5 mit Vierzylinder • Vergleich: zwei gegensätzliche Kraftprotze mit je 600 PS – Bentley Bentayga W12 gegen Tesla Model X P100D • Fahrbericht: Volvo V90 Cross Country • Zugfahrzeugtest: Nissan NP300 Navara 2.3 dCi Autom. • Supertest: Neuer Audi Q5 2.0 TFSI – wie gut ist die zweite Serie des Erfolgsmodells? • Faszination: Range Rover I von Overfinch mit dickem Chevy-V8 - Muskel-Allradler aus den Achtzigern • Leseraktion: Wählen Sie den Tuning-Allradler des Jahres und gewinnen Sie einen Satz Top-Reifen oder -Räder! • Reportage: In Subaru-Allradlern driftend durchs eisige Lappland • Weltreise, Teil 96: Kaiman-Aufzucht in Venezuela • Reportage: Irlands überraschend sonniger Südwesten • Großer Sommerreifentest: zehn Profile der Dimension 235/50 R 18 im Vergleich • Expertentipps: Wir antworten auf Ihre Fragen • Der Checker: gut gepflegter Ford Kuga I von 2011 • Gebrauchtwagen: VW Tiguan I – auch im Alter gut? • Fragebogen: Fahren Sie einen Nissan Pathfinder II? • Katalog: das 4x4 in Deutschland mit Daten und Preisen • Fragebogen: Fahren Sie einen Nissan Pathfinder II? • Katalog: das 4x4 in Deutschland mit Daten und Preisen.

iebe Leser, während der technische Fortschritt beim Auto mit immer noch mehr Ausstattungs- und Assistenz-Elektronik und damit weiteren potenziellen Fehlerquellen einhergeht, verspricht der technische Fortschritt bei Reifen einen Genuss ohne Reue. SUV-Sommerreifen werden von Jahr zu Jahr besser. Kürzere Bremswege, mehr Sicherheit im Regen – das ist wahrer technischer Fortschritt. Noch eine weitere Erkenntnis liefert unser Reifentest in dieser Ausgabe: Chinesische Hersteller holen auf, in großen Schritten. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.