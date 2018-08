L

iebe Leser, nachdem SUV mittlerweile zur vernunftbetonten automobilen Massenware geworden sind, sehnen sich immer mehr Autofans nach originellen, gern auch unvernünftigen Alternativen. Nach Autos, die nicht an jeder Ecke stehen, so wie das früher mit SUV und Geländewagen einmal war. Die Hersteller haben diesen Bedarf erkannt und liefern zunehmend: VW arbeitet am T-Roc als Cabrio (S. 56), Porsche bringt den Cayenne als Coupé (S. 12), und BMW hat mit dem X2 (S. 34) bereits seine dritte SUV-Coupé-Baureihe am Start. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.