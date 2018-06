r deckt jeden offenen und auch versteckten Mangel auf: der AUTO BILD-Dauertest . Bei den täglichen Fahrten müssen sich die Autos auf insgesamt 100.000 Kilometern beweisen. Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn , beladen oder nicht, mit Hänger oder ohne, gemütlich oder gelegentlich am Anschlag – so spult jedes getestete Fahrzeug zirka 50.000 Kilometer pro Jahr ab.

1986 musste dieser Golf II GTI 16V seine Qualitäten im Dauertest zeigen. Er war ein problemfreier Begleiter.



Vans und Kleinbusse AUTO BILD-Gebrauchtwagensuche

Mehr als 250 Autos hat die Redaktion in den bislang 32 Jahren, in den AUTO BILD erscheint, dieser Tortur unterzogen. Ganz am Anfang stand ein VW Golf GTI 16V, der 1986 vor allem eins tat: zuverlässig und fehlerfrei laufen. Nahezu vollkommen problemfrei zeigte sich der schnelle Wolfsburger. Er riss seine Kilometer ab wie eine lockere Jogging-Runde rund um die Hamburger Alster. In der damaligen Wertung schnitt er super ab: Er empfahl sich als Leistungssportler mit Alltagsqualitäten.