AUTO BILD-Interview mit Opel-Chef Neumann — 08.03.2017 "Die Zusammenarbeit ist top" Opel-Chef Karl-Thomas Neumann spricht im Interview mit AUTO BILD über die neue Marke im PSA-Konzern. Für 2018 kündigt er die dritte gemeinsame Baureihe an!

Der Opel Grandland X ist noch für 2017 angekündigt.

Autor: Bernd Wieland

Karl-Thomas Neumann: Ich sehe viele neue Chancen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir an der einen oder anderen Stelle mehr Freiheitsgrade bekommen.Bisher haben wir unsere Modelle auf globalen Architekturen von GM entwickelt. Das ist teurer, als sie maßgeschneidert nur für Europa zu konzipieren.Die Zusammenarbeit ist top, wir arbeiten auf Augenhöhe, und die Kosten liegen voll im Plan. Das stimmt mich sehr optimistisch.Das ist das mittel- bis langfristige Ziel, ja.Nein, wir rollen unser Portfolio wie angekündigt aus.Im kommenden Jahr bringen wir den neuen Combo , der ebenfalls gemeinsam mit PSA entwickelt wurde.Selbstverständlich, Opel bleibt als eigenständige, deutsche Marke erhalten und braucht damit natürlich auch eine eigene Entwicklung. So haben wir auch viel Arbeit in die Entwicklung des Crossland X, Grandland X und Combo gesteckt, die alle echte Opel sind.Wir machen erst einmal zu Hause in Europa unsere Hausaufgaben.Ganz im Gegenteil! Ist es nicht gerade angesichts der politischen Situation in Europa ein tolles Signal, wenn durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen ein neuer europäischer Champion entsteht? Schließlich war es doch die deutsch-französische Freundschaft, auf die Europa im Kern gegründet ist. Opel wird unter meiner Führung alles daransetzen, dazu einen positiven Beitrag zu leisten.