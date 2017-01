AUTO BILD REISEMOBIL 1/2017 — 05.01.2017 Die neue AUTO BILD REISEMOBIL ist da! Fünf Teilintegrierte mit üppiger Ausstattung im Megatest. Dazu: Die 50 besten Stellplätze für Winter-Sportler und Kaufberatung VW T4 California. Plus: Alle Neuheiten von der CMT.

Schneevergnügen für alle: Megatrend Wintercamping • Interview mit Zulieferer Bosch: Fahren Reisemobile bald autonom? • Wer die meisten Mobile mobilisiert: Marktanteile nach Basisfahrzeug-Hersteller • EXTRA: Alle Neuheiten von der CMT – Neue Modelle und nützliches Zubehör

• Test: Vergleich der Großzügigen: Fünf Reisemobile mit üppiger Ausstattung • Eleganter Integrierter: Bürstner Aviano im Test • Familienfreundlicher Alkoven: Was den Eura Activa One so wertvoll macht • Integrierter im Dauerlauf: Unser Knaus Van I auf Abschiedstour • Kastenwagen mal ganz komfortabel: Pössl Summit 640 startet Dauertest • Geräumiger Kastenwagen: Erste Fahrt im Ahorn Van • Fetter Luxusliner: Das kann der Magellano Edition 1

Ski und Rodel gut: 50 tolle Plätze für Wintersport-Mobilisten • Spannende Unterhaltung: Was Sie über Batterien wissen müssen • Schlauer als der Klauer: Diebstahlschutz zum Selbsteinbauen • Gebrauchter Campingtraum: Was beim VW T4 California Ärger macht • Schon gelesen? Campingbücher, die sich lohnen • Letzte Ausfahrt vor der Winterpause: Deutschlands billigstes Mobil auf Tour

Diese drei machen glücklich: Lieblingsmobile unserer Leser • Leben auf dem Flughafen: Die außergewöhnlichen Camper von L.A. • Jubiläum: 60 Jahre Hymer – der Weg zur Weltmarke

Camping-Abstecher in die Ewige Stadt: Mitten rein ins alte Rom – so geht's • Wo die guten Tropfen zu Hause sind: Eine Reise in die Weinregionen Südafrikas.

iebe Leser, haben Sie es gespürt? AUTO BILD REISEMOBIL fühlt sich jetzt anders an. Denn mit dem Jahrgang 2017 stellen wir nicht nur unsere Erscheinungsweise um, sondern auch die Verarbeitung des Umschlags. Ab sofort kommen wir zehnmal im Jahr – und mit stabiler Klebebindung, damit das Heft auf Dauer gut in der Hand liegt. Das lohnt sich, denn AUTO BILD REISEMOBIL wird wirklich gelesen, wie unsere Marktforscher bestätigen: Zwei Stunden und 45 Minuten verbringt der Durchschnittskäufer mit einer Ausgabe. Das macht uns stolz. Weil es zeigt, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, alles andere als durchschnittlich sind. Bitte bleiben Sie uns treu – wir geben auch 2017 alles dafür. Und schreiben Sie uns, wie Ihnen Ihr Heft gefällt! Ihr Christian Steiger (Chefredakteur)