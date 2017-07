AUTO BILD REISEMOBIL 7/2017 — 14.07.2017 Die neue AUTO BILD REISEMOBIL ist da! Im neuen Heft: Der neue Sunlight trifft seine Konkurrenten, zwölf Neuheiten vom Caravan Salon schon gefahren. Und im Test: Tischer-Kabine auf dem VW Amarok.

Diese Themen finden Sie in der AUTO BILD REISEMOBIL 7/2017





NACHRICHTEN

Sicherheit im Liner: Offensive von Niesmann+Bischoff • Autonomes Fahren im Reisemobil: Interview mit Nicolas Dittberner, Udacity • TEST & TECHNIK

Sunlight, Chausson und Sun Living: Vergleichstest pfiffiger Kastenwagen • Wohnen huckepack: Tischer 230 S auf VW Amarok im Test • Luxus vollintegriert: Einzeltest Carthago chic e-line • Nie mehr allein an Bord: VW Crafter mit Assistenzsystemen im Test • Die Neuen vom Caravan Salon: Schon gesehen und gefahren • RATGEBER

E-Bikes fürs Reisemobil: 12 kompakte Modelle im Test • Die 50 besten Stellplätze an Welterbe-Stätten: Erlebnisreiches mit Kultur und Natur • Zehn Kühlboxen im Test: Nie mehr lauwarme Getränke • Omas geheime Haushaltsweisheiten: Zehn bewährte Outdoor- und Survival-Tipps • Gebrauchtcheck Dethleffs Advantage: Teilintegrierter in Topzustand • REPORTAGE

Wie entsteht eigentlich ein Vorzelt? Produktionsbesuch beim Hersteller • Liebe zu Hymermobil und T3-Bulli: Menschen und ihre Mobile (18) • Mord und Totschlag im Mobil: Michael Kobr, Krimiautor und Camper • Globetrotter im Großformat: Oldtimer-Liner von Neoplan restauriert

• REISE Große Reise mit kleinen Begleitern: Tipps für den Reisemobil-Urlaub mit Kindern

• Urlaub in Vorpommern: Viel zu erleben von Fischland bis Usedom

• AKTION Deutschlands bester Reisemobilist: Spannender Auftakt im Südsee-Camp.

iebe Leser, in einer idealen Welt gibt es einfache Wahrheiten und logische Lösungen, aber wie weit wir hierzulande davon entfernt sind, zeigt die aktuelle Diskussion über Diesel-Fahrverbote. Da geht es bekanntlich nicht um rußende Letzthand-Schlurren, sondern um junge Euro-5-Autos und Besitzer, die mit gutem Recht an deren Zukunftsfähigkeit geglaubt haben. Manche hoffen jetzt auf Ausnahmeregeln, aber ehrlich: Wer will gnadenhalber freie Fahrt? Und wie lange dauert es, bis das Stinker-Stigma doch zum Stillstand führt? Das haben auch die Hersteller begriffen: Audi BMW und VW kündigen an, viele ihrer in Deutschland zugelassenen Euro-5-Diesel umzurüsten. Wer das bezahlt, sagt allerdings noch keiner. Wir von AUTO BILD REISEMOBIL finden: Der Kunde darf es nicht sein. Und es spielt keine Rolle, ob er im Audi oder im Alkoven-Mobil sitzt. Weil er derjenige ist, dem Industrie und Politik jahrelang das Märchen vom sauberen Diesel erzählt haben. Wir bleiben dran – gerade weil es hier keine einfachen Wahrheiten gibt. Ihr Christian Steiger (Chefredakteur)