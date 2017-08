AUTO BILD REISEMOBIL 8/2017 — 11.08.2017 Die neue AUTO BILD REISEMOBIL ist da! Im neuen Heft: Vier Alkoven-Wohnmobile im Vergleich, die wichtigsten Neuheiten auf dem Caravan Salon. Und: VW-Studie California XXL.

NACHRICHTEN

Vorfreude auf Dsseldorf: Alle Infos und Neuheiten zum Caravan Salon VW-Studie: California XXL TEST & TECHNIK

Vier Alkoven-Wohnmobile im Vergleich Erst kritisch, jetzt sicher: Einzeltest Hymer ML-T 570 60 Edition Der groe Kleine: Brstner City Car 640 im Einzeltest Dauertest Hobby Vantana K65 ES, Marco Polo Edition 250 d und Hymer B-DL 588 Die Neuen vom Caravan Salon: Schon gesehen und gefahren RATGEBER

Schne neue digitale Welt: Connectivity-Report Zieh dich aus: 50 Stellpltze fr FKK-Fans Klare Sicht: Zehn Sommer-Scheibenreiniger im Test Diebstahlschutz mit GPS-Tracker und Lenkradkrallen REPORTAGE

Surf-Weltmeister Vincent Langer und sein Bulli Von der Idee zur ersten Skizze: Zu Besuch im Designstudio

REISE Darauf erst mal einen Whiskey! Auf dem Bourbon Trail in Kentucky

AKTION Deutschlands beste Reisemobilisten: Auch bei der zweiten Runde in Friedrichshafen probierten viele Camper ihr Glck.

iebe Leser, "ich habe beim Autofahren keine Angst", erklrte mir einmal ein Kollege, der privat einen Citron 2CV bewegte, "denn wenn der Unfall passiert, bin ich noch gar nicht da." So kann man's natrlich als Reisemobilist sehen. Und doch fhlt es sich auch im entspannten Ferienmodus besser an, wenn moderne Sicherheitstechnik an Bord ist. Uns von AUTO BILD REISEMOBIL ist das schon immer wichtig, weil der Urlaub nicht nur aus Essen und Schlafen besteht, sondern eben auch aus Fahren. Und deshalb decken wir Sicherheitsmngel beim Testen schonungslos auf, sei es ein falsch abgestimmtes ESP (S. 30) oder eine blockierte Gurthhenverstellung (S. 42). Auch fehlende Airbags und Isofix-Halterungen kritisieren wir immer wieder. Fr viele Hersteller ist das unbequem, aber fr die Branche ist es eine Chance: Der kommende Modelljahrgang 2018 zeigt, dass die Ausstattungslcken kleiner werden. Wir fhlen uns besttigt. Auch von Ihnen? Schreiben Sie uns. Damit wir alle sicher sind. Ihr Christian Steiger (Chefredakteur)