iebe Leser, denken Sie manchmal noch an Ihr erstes Wohnmobil? Bei mir war’s ein dunkelblauer Hochdach-Bulli, Baujahr 1973, mit etwa 300.000 Kilometern auf dem Zähler. Irgendwann hat ihn der Rost von allen Leiden erlöst. Das ist jetzt über 20 Jahre her, doch oft kommt mir die eigene Erinnerung ein bisschen unwirklich vor. Es muss an den Autos liegen, mit denen wir von AUTO BILD REISEMOBIL ständig zu tun haben. Blättern Sie durch dieses Heft, dann sehen Sie, was ich meine: einen neuen Sprinter, der sich fast wie ein Oberklasse-Pkw fährt. Den VW Grand California, dessen mattweißer Innenraum aussieht wie ein Designer Wohnzimmer. Oder einen Citroën , der im Wellblech-Design des alten Type H die Herzen der Nostalgiker wärmt. Weder die Fantasie noch das Budget des Jungredakteurs hätten damals ausgereicht, sich so was vorzustellen. Ob die tollen neuen Camper ihr Geld wert sind, lesen Sie bei uns. Und später dann auch, wie gut sie als Gebrauchte sind. Wir haben da so unsere Erfahrungen. Ihr Christian Steiger (Chefredakteur)