AUTO BILD SPORTSCARS 4/2017 — 10.03.2017 Die neue AUTO BILD SPORTSCARS Jetzt in AUTO BILD SPORTSCARS: Audi S6, Lexus GS F und Mercedes-AMG E 43 im Vergleich. Und: Audi R8 V10 Spyder gegen Porsche 911 Turbo Cabrio.

L

AUTO BILD SPORTSCARS 4/2017 – ab sofort im Handel!

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

iebe Leser, der Supertest von AUTO BILD SPORTSCARS spürt jede Schwäche auf: Auf 11 Seiten erlaubt uns dieses Format, ein ausgewähltes Auto komplett zu durchleuchten. Neben ausführlichen Längs- und Querdynamikmessungen ermitteln wir auch Leistung und Drehmoment. Seit Ausgabe 6/2014 hat derSupertest zuverlässig in jedem Heft stattgefunden, in Ausgabe 5/2015 mit den Protagonisten Porsche 911 Carrera GTS und Mercedes-AMG GT S sogar gleich zweifach. Das erste supergetestete Auto war der F-Type R, das letzte ein RS 3 von Tuner MTM. Neben Porsche, Mercedes-AMG, Jaguar und Audi haben wir bisher zudem Geschosse von Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Lamborghini, McLaren, Nissan, Opel und VW durch den Wolf gedreht. Dabei waren nahezu alle Kategorien vertreten – vom properen Kleinwagen über dynamische Powerlimos bis hin zum rassigen Supersportler. Sogar SUV durften schon ran. Bisher hatten wir auch unter schwierigsten Umständen immer Schwein – und zum Redaktionsschluss eine tolle Geschichte parat. Jede Serie hat aber mal ein Ende: Im Schwabacher Redaktionssitz präsentierte sich das Wetter die letzten Wochen zwar kalt, aber überwiegend trocken und sonnig. Auf dem Sachsenring hingegen lag permanent Schnee. Eine repräsentative Rundenzeit konnten wir auf unserer Hausstrecke deshalb nicht ermitteln. Aus diesem Grund haben wir erstmals keinen Supertest im Heft – und bitten, die Lücke zu entschuldigen. Weiße Seiten werden Sie trotzdem keine finden – den vakanten Platz haben wir ab Seite 68 mit einer Faszinations-Geschichte zum Thema Allrad gefüllt – viel Spaß beim Schmökern. In Heft 5 geht es dann mit dem 36. Supertest weiter. Versprochen! Ihr Ben Arnold (Redaktionsleiter).News: Audi RS 3, Prior-Design McLaren 570S • Spieletest: Project Cars 2. • Loder1899 Evoque Cabrio, KW-Fahrwerk für Opel Astra, Mercedes-Maybach G 650 LandauletVergleichstest: AC Schnitzer ACS2 Sport (Basis M2) gegen Techart 718 Boxster S und Wolf Racing Focus RS • Vergleichstest: Audi S6 gegen Lexus GS F und Mercedes-AMG E 43 • Vergleichstest: Audi R8 V10 Spyder gegen Porsche 911 Turbo Cabrio • Fahrbericht: Infiniti Q60S 3.0t AWD • Faszination Allrad – acht Konzepte im Vergleich: Audi TT RS, BMW X6M, Ford Focus RS , Honda NSX, Jaguar F-Type SVR, Porsche 911 Carrera 4S, Subaru WRX STi, Tesla Model S P90D • Fahrbericht: Bentley Continental Supersports Convertible • Fahrbericht: Jeep Grand Cherokee SRT • Fahrbericht: Seat Leon Cupra ST 4Drive • Vergleich: BMW M4 GTS gegen Porsche 911 GT3 • Kurztest: Cadillac CT6 Fahrbericht: Lamborghini Huracán Performante • Vorstellung: Porsche 911 GT3 • Fahrbericht: Brabus 650 Cabrio • Vorstellung: Alpine A 110 • Vorstellung: Honda Civic Type R Gebrauchtwagentest : Fiat Grande Punto Abarth, Opel Corsa OPC, Renault Clio RS und Seat Ibiza Cupra.