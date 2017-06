AUTO BILD SPORTSCARS 7/2017 — 09.06.2017 Die neue AUTO BILD SPORTSCARS Jetzt in AUTO BILD SPORTSCARS: Neuer Porsche 911 GT3 im Supertest. Außerdem: Frischer Audi RS 3 unterliegt BMW M2, Ferrari F40 trifft Ruf CTR und neuer Civic Type R schlägt Leon Cupra.

L

AUTO BILD SPORTSCARS 7/2017 – ab sofort im Handel!

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

iebe Leser, unsere Sterne-Wertung ist simpel und leicht verständlich: Entsetzliche Autos bekommen einen Stern, überragende fünf Sterne. Beides kommt sehr selten vor. Der zur Verfügung stehende Raum zwischen den beiden raren Extremen wird hingegen voll ausgenutzt und reicht locker aus, um in Halbsternschritten ein fundiertes Fazit abgeben zu können, das dem Leser keinerlei Rätsel aufgibt. Weil Ihnen und uns dieses System so gut gefällt, haben wir es jetzt ausgebaut: Vergleichstest, Supertest und Kurztest sind üppiger besternt als bisher. Auf Grundlage unseres ausführlichen Messprogramms beurteilen wir das Fahrzeug in acht statt fünf Kategorien noch nuancierter: Längsdynamik splitten wir ab sofort in die Kapitel Antrieb und Fahrleistungen auf, Querdynamik wird ergänzt durch Handling/Fahrspaß. Außerdem bekommt die Bremse ein eigenes Kapitel – dieses Bauteil gewinnt in Zeiten ständig steigender Motorleistungen zunehmend an Bedeutung. Erstmals bewerten wir zudem nicht nur Autos, die wir komplett gemessen haben, sondern auch die, die wir lediglich gefahren sind. Bei derlei ersten Ausfahrten bestehen Hersteller/Tuner darauf, dass keine Messtechnik zum Einsatz kommt. Ein Urteil fußt in diesem Fall allein auf Erfahrung und Sachverstand des zuständigen Redakteurs. Von beidem haben unsere Profi-Tester eine Menge – womit wir unseren Lesern die Gelegenheit geben, sich dank neu installiertem Sternebalken ein noch besseres Bild vom jeweiligen Fahrzeug zu machen. Viel Spaß bei der Lektüre der neuen AUTO BILD SPORTSCARS – wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere Anpassungen gefallen. Feedback erwünscht: Wir freuen uns über Lob und Kritik. Ihr Ben Arnold (Redaktionsleiter).Messereport: Eindrücke von der Luxusmesse in Monaco • Fahrbericht: Donkervoort D8 GTO RS • Fahrbericht: David Brown Mini Remastered • Fahrbericht: Fostla AMG S 63 Coupé • Vergleich: Prior AMG GT S gegen Prior 570SConti-Tuning-Tag: Abschied von Henry Siemons nach 33 Jahren bei Continental • Spieletest: realistische Rennsimulation mit iRacingSupertest: Porsche 911 GT3 • Fahrbericht: BMW M4 CS • Extrem: Abt SQ7 TDI, R8 V10 Plus, TT RS-R und RS 6+ • Fahrbericht: Pogea Ares • Vergleichstest: Audi RS 3 gegen BMW M2 • Fahrbericht: Ford GT • Vergleich: neuer Honda Civic Type R gegen Seat Leon Cupra 300 PP • Fahrbericht: Jaguar F-Type 400 Sport • Fahrbericht: Kia Stinger • Vergleichstest: Chevrolet Camaro V8 gegen BMW M3 Coupé (E92) • Dauertest: Audi A6 Avant 3.0 TDI Competition • Kurztest: Audi S5 Cabriolet • Kurztest: SpeedArt SP91-480 EvoZeitreise: Ruf CTR trifft Ferrari F40 Mensch: Hans-Jürgen Abt im Porträt • Report: erste Fahrt in der sechsten Generation des BMW M5 • Motorsport: Audi Sport TT Cup mit Fabian Vettel • Report: Mitfahrt im neuen Porsche 911 GT2 RS