AUTO BILD SPORTSCARS 8/2017 — 14.07.2017 Die neue AUTO BILD SPORTSCARS Jetzt in AUTO BILD SPORTSCARS: BMW M4 CS gegen Porsche 911 Carrera GTS. Außerdem: Golf gegen alle – vier Duelle, Kräftemessen der Schnellsten und Porsche 718 Cayman S im Supertest.

L

AUTO BILD SPORTSCARS 8/2017 – ab sofort im Handel!

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

iebe Leser, was die Zukunft bringt, können wir nur raten. Zwei Dinge aber sind sicher: Der Wankel bleibt begraben, der klassische Saugmotor stirbt aus. Exakt einen neuen Sauger präsentieren wir im aktuellen Heft – der zum nahenden Ende einer Ära gleichzeitig deren Höhepunkt darstellt: Die 800 V12-PS des neuen Ferrari 812 Superfast (S. 14) sind Magie und Inferno gleichermaßen – von diesem Auto wird man sich wahrscheinlich noch in 100 Jahren erzählen. Die Erinnerung an manch neuen Turbo-Recken hingegen verblasst bedenklich schnell: So ist der neue RS 5 mit Biturbo-V6 zwar in allen Belangen schneller und besser als der Vorgänger mit V8-Saugmotor (S. 50), damit einhergehend jedoch auch emotionslos und blutleer geworden. Was einst ein eigenständiges Auto war, unumschränkter Baureihen-Herrscher, löwengleich über den zahmen Geschwistern thronend, ist ein domestizierter, eng mit dem S5 verwandter Stubentiger geworden. Der Sauger geht – der Elektrosportler kommt aber noch lange nicht: Zwar ließen die Nordschleifen-Fabelwerte des Nio EP9 aufhorchen – die Ausfahrt unseres Autors Georg Kacher (S. 68) fiel jedoch ernüchternd aus: Von den angekündigten 1000 kW durfte er nur 380 einsetzen, zum Aufladen müssen die 600-Kilogramm-Akkus von vier Mann demontiert werden. Alles schlecht also? Mitnichten. Nach einem überzeugenden E-Sportler hat ohnehin keiner gerufen, ganz viele der neuesten und aktuellen Turbosportler sind lupenreine Fahrmaschinen allererster Güte, und wer den alten Sauger-Zeiten trotzdem hintertrauert, der wird in unserer komplett aufladungsfreien Gebrauchtwagenberatung ab Seite 86 fündig. Viel Spaß! Ihr Ben Arnold (Redaktionsleiter).News: Porsche 911 GT2 RS Jaguar XE SV Projekt 8, Motor des Jahres • News: McLaren 570S Spider, Brabus-Programm für Mercedes E-Klasse • Neues Rennspiel: Forza Motorsport 7Vergleichstest: BMW M4 CS gegen Porsche 911 Carrera GTS • Fahrbericht: Ferrari 812 Superfast • Megavergleichstest: Vier gegen den VW Golf – Golf GTD gegen Skoda Octavia RS TDI, Golf GTI Performance gegen Ford Focus ST, Golf R Variant 4Motion gegen Seat Leon ST Cupra 300 4Drive, Golf R gegen Audi S3 Sportback • Fahrbericht: BMW Alpina B5 • Fahrbericht: Audi RS 5 Coupé • Fahrbericht: Bentley Continental GT • Extrem: Mansory Siracusa 4XX Spider und AMG S 63 Cabrio Black Edition • Fahrbericht: Nio EP9 • Supertest: Porsche 718 Cayman S PDK • Kurztest: Racechip Panamera 4S Diesel • Kurztest: BMW M760 Li xDrive • Faszination 0-300 km/h: 9ff 911 Turbo S • Edo 911 Turbo S • Importracing GT-R • Klasen RS 6 Avant • MTM R8 V10 plus • Racechip 570SMensch: Audi Sport-CEO Stephan Winkelmann im Interview • Gebrauchtwagen : BMW Z4 3.0si, Mercedes SLK 350, Porsche Boxster SAufruf zum 35. Conti-Tuning-Tag – Thema Sportwagen • Traumautos fahren am Bilster Berg mit Werner Gusenbauer • "Wir legen deine Karre tiefer": der Gewinner und sein Auto.