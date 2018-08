L

iebe Leser, es ist mal wieder so weit: In dieser Ausgabe rufen wir zum 17. Mal zur Wahl der Sportscars des Jahres auf (ab Seite 74). 110 Modelle in fünf verschiedenen Kategorien, getrennt nach Serien- und Tuningfahrzeugen, stellen sich Ihrem Votum. Natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen: Als Hauptpreis winkt in diesem Jahr ein Gewindefahrwerk von Bilstein im Wert von rund 5000 Euro – mitmachen lohnt sich also. Die Sieger und der Hauptgewinner werden dann auf der RaceNight im Rahmen der Essen Motor Show Ende November ausgezeichnet. Apropos Sieger: Bei unserem Vergleichstest mit fünf heißen Kompaktrennern (ab Seite 6) war der Ausgang denkbar knapp und die Produktion selbst ebenso spannend wie hoch temperiert. Bei schon subtropischen Temperaturen von über 35 Grad Celsius wurde Mensch und Material nicht nur bei den Messungen und Rundenzeiten auf dem Sachsenring alles abverlangt. Besonderes Augenmerk legte das Testteam dabei stets auf die Reifen: Nicht nur der Druck musste regelmäßig angepasst werden, auch der Verschleiß wurde aufmerksam registriert – allein schon aus Sicherheitsgründen. Dass der VW Golf R diesmal nicht mitmischte, ließ sich verschmerzen, schließlich war mit dem Seat Leon Cupra 300 ja ein Vertreter des VW-Konzerns anwesend. Und der Sieger heißt einmal mehr ... – doch lesen Sie selbst!Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Michael Iggena (Redaktionsleiter).