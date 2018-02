AUTO BILD sucht Social-Media-Profi — 08.02.2018 Social Media Manager gesucht! Der Axel Springer Auto Verlag sucht am Standort Hamburg einen Social Media Manager (m/w) für AUTO BILD. Jetzt bewerben!

er sich bei Facebook , Instagram und Snapchat so selbstverständlich bewegt wie morgens auf dem Weg zum Kühlschrank, sich von Trollen nicht aus der Ruhe bringen lässt und mehr als 400.000 Fans bändigen kann, ist hier richtig. AUTO BILD sucht einen Social Media Manager.• Du verantwortest mit Leidenschaft und Begeisterung die Marken der AUTO BILD-Gruppe in den sozialen Netzwerken.• Du versorgst unsere über 400.000 Fans und Follower auf allen Kanälen mit News, Videos und Hintergründen, stehst mit Rat & Tat zur Seite und moderierst in einer engagierten Community.• Du bist im ständigen Austausch mit den Kollegen der Redaktion und den Fachbereichen Technik, Produkt und SEO.• Du erstellst und organisierst Content, koordinierst den Content-Austausch unter den Ressorts, etablierst Workflows und hältst diese nach.• Du hast stets einen Blick auf vorab festgelegte Kennzahlen und weißt diese einzuordnen.• Du vertrittst AUTO BILD Digital auf Events und Messen und steuerst dort die Social Media-Aktivitäten.• Du erstellst Auswertungen, Reportings und Analysen von Facebook und anderen Social-Media-Kanälen.• Das Internet und die sozialen Medien sind Dein Zuhause, aktuelle Trendthemen teilst Du als Erster in Deiner Community.• Du hast sehr gute Kenntnisse bezüglich Facebook, Instagram, Pinterest und Snapchat.• Du hast eine Affinität für Autos und bist in der Lage Videos & Live-Videos zu Fahrzeugen zu erstellen und diese zu kommentieren.• Du kommunizierst direkt und klar, hast den Umgang mit Trollen gelernt und reagierst souverän auf Kritik.• Du besitzt eine solide Ausbildung, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Social Media Management und hast schon 100.000+ Fans und Follower gemanaged.• Du bist fit im Umgang mit Analysetools.• Du besitzt eine Affinität zu digitalen E-Commerce-Umfeldern.• Du arbeitest zuverlässig und teamorientiert, bist strukturiert, organisiert und lösungsorientiert und hast eine stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.• Englisch ist für Dich no problem at all.• Vollausstattung: Brandneues iPhone und MacBook Pro.• Dein Aufgabenspektrum: von abwechslungsreich, über interessant bis hin zu spannend mit vielfältigen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.• Tolles Team mit engagierten Kollegen, guten Aufstiegschancen, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten bei einer leistungsgerechten Bezahlung.• Crossmediales und interdisziplinäres Arbeiten.• Kontinuierliche und individuelle Fortbildungsprogramme der Axel Springer SE.• Wer gut ist, kann bei uns noch besser werden.• Wir bieten eine auf 2 Jahre befristete Position.Wir legen Wert auf Chancengleichheit und begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Behinderung, deren Integration uns ein besonderes Anliegen ist.Der Axel Springer Auto Verlag ist eine hundertprozentige Tochter der Axel Springer SE, ein in Europa führendes multimedial integriertes Medienunternehmen mit einer Vielzahl an gedruckten und digitalen Angeboten und Beteiligungen an TV-Radiosendern im In- und Ausland. Der Standort Hamburg ist die Heimat der AUTO BILD-Gruppe, Europas größter automobiler Medienmarke – hier entstehen neben AUTO BILD und AUTO BILD digital unter anderem Spezialtitel wie AUTO BILD KLASSIK und AUTO BILD REISEMOBIL.