Über Design lässt sich bekanntlich streiten – über dreiste Kopien nicht. Genau hier kommen die chinesischen Autohersteller ins Spiel: Über Jahre hinweg haben die Designabteilungen von Landwind und Co ganze Arbeit geleistet. Allerdings nicht unbedingt in Sachen fortschrittliches Design, sondern eher in der Kategorie "Copy & Paste": Da gab es die wildesten Kreationen, die natürlich nur ganz zufällig aussahen wie Porsche Macan, Range Rover Evoque oder BMW X5.Fairerweise muss man sagen, dass die chinesischen Autohersteller ihre Autos im Jahr 2018 deutlich verbessert haben, auch in puncto Design. Die Zeit der ganz billigen Kopien scheint vorbei.