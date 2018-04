Auto China Peking (2018): Elektroautos

I

m Straßenalltag sind sie noch nicht allgegenwärtig, doch die Verkaufszahlen gehen steil nach oben: Elektro-Autos stehen in China hoch im Kurs – schon allein, weil es viel einfacher ist, einen Stromer zuzulassen. Kennzeichen für Verbrenner werden in vielen Großstädten mittlerweile in einer Lotterie verlost, wer sich ein E-Auto kauft, kann dagegen gleich losfahren. Auf der Auto China in Peking zeigen deshalb zahlreiche Hersteller neue E-Mobile.