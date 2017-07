Auto-Flops und ihre Geschichten — 28.07.2017 Autos, die ins Abseits fuhren BMW Z3 Coupé, Opel Speedster, Jaguar X-Type: AUTO BILD zeigt die Hitliste der Hässlichen, Technikwracks und unglücklichen Standuhren. Mancher Flop von gestern hat aber das Zeug zum Klassiker von morgen!

Autoren: Margret Hucko, Lars Hänsch-Petersen , Patrick Seitz

Wenn Autos auf dem Markt floppen, dann kann das viele Gründe haben. Der offensichtlichste ist das Design , aber auch versagende Technik schubst ein Modell leicht in den Keller der Zulassungsstatistik – oder die Macken versetzen ihm gleich den Todesstoß. Ein Auto wie der Austin Allegro kann mit seinem ausgeprägten Hang zu Rost , Ölverlust und zickender Elektrik schon mal den Ruf seiner ganzen Marke über Jahre beschädigen. Auch der Opel Speedster machte sich nicht gerade zum Liebling der Sportwagenfans: Der Rüsselsheimer Sportler war einfach zu radikal. Bretthart, schmal ausgestattet und dann auch noch teuer sprach er nur wenige Kunden an. Das muss aber nicht so bleiben: Einige ehemalige Verkaufsflops sind auf dem besten Weg, sich von ihrem Verlierer-Image zu erholen und zu gefragten Sammlerstücken zu werden.