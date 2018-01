Warnweste, Verbandskasten & Co.: Das gehört ins Auto — 30.01.2018 Diese Dinge gehören in jedes Auto Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste gehören zur Pflichtausrüstung. Doch was ist mit anderem Pannen-Equipment? AUTO BILD klärt, was in jedes Auto gehört.

er in eine Fahrzeugkontrolle gerät, kann auch dazu aufgefordert werden, seine Pflichtausrüstung im Auto vorzuzeigen. Dazu zählen Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten. AUTO BILD erklärt, welche Ausrüstung im Auto verpflichtend ist und welche Strafen drohen, wenn etwas fehlt.Seit 1. Juli 2014 gehört sie zur Pflichtausrüstung. Die Weste muss gelb, orange oder rot sein, einen umlaufenden Reflektorstreifen tragen und der Norm DIN EN 471 entsprechen. Laut Gesetz genügt eine Warnweste im Auto. AUTO BILD empfiehlt aber, für jeden Mitfahrer eine an Bord zu haben.Fehlt die Warnweste, droht ein Verwarnungsgeld von 15 Euro.Das Warndreieck muss bei einer Panne innerorts mindestens 50 Meter vom Liegenbleiber entfernt aufgestellt werden. An Strecken mit höheren Tempolimits (z.B. Landstraßen), müssen es 100 Meter sein, auf Autobahnen sogar 150 Meter.Wer ohne Warndreieck erwischt wird, zahlt 15 Euro Verwarnungsgeld.Seit Anfang 2015 dürfen nur noch Verbandskästen verkauft werden, die der Norm DIN 13164 gerecht werden. Ältere dürfen weiterhin verwendet werden – vorausgesetzt das Verfallsdatum ist noch nicht erreicht. Der Verbandskasten ist auch beim TÜV Thema: Ist er abgelaufen oder fehlt, wird ein geringfügiger Mangel festgestellt.Ohne Verbandskasten drohen fünf Euro Verwarnungsgeld.Viele Autofahrer denken, dasgehöre zur Pflichtausrüstung im Auto. Dabei ist es nicht vorgeschrieben. Bei vielen neueren Autos ist nur nochvorhanden, um das kaputte Gummi zu reparieren. Es wird mit einem kleinen Kompressor in den Reifen geblasen. Ist eine schwächelnde Autobatterie der Grund für die Panne, kann ihr einwieder auf die Sprünge helfen. Er ist kompakt und eignet sich auch als Powerbank fürs Smartphone . Wenn gar nichts mehr geht, hilft nur noch Abschleppen . Dafür sollte einan Bord sein. Für den spontanen Eingriff unter der Motorhaube sollten außerdemund ggf. eineim Auto sein. Wer nicht alles einzeln anschaffen möchte, kann auch aufzurückgreifen.*Preise auf Amazon, Stand: 29. Januar 2018