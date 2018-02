AUTO TEST 2/2018: Vorschau — 31.10.2018 Die neue AUTO TEST In Heft 2/2018: GLA & Co – Mercedes-Modelloffensive, Kaufberatung Volvo XC60, Dauertest Skoda Octavia RS – und: zehn Kompakte im Mega-Test.

L

TOP-Thema Kompaktklasse: Die zehn meistverkauften Kompakten in Deutschland im

Megatest • Aktuell: Neu in der Kompaktklasse

– Hyundai, Nissan und Subaru

• Zukunft:

Mercedes stellt sich bei Kompakten neu auf – alle Modelle

• Kaufberatung Skoda Karoq: Wie gut ist der Yeti-Nachfolger? • Fahrbericht Lexus NX 300h: Neuer Look für das Hybrid-SUV • Kaufberatung Volvo XC60: Hoher Standard beim Nordlicht • Fahrbericht Dacia Duster: Zweite Generation des Rumänen • Vergleichstest: City-SUVs von Mazda, Opel und Renault • Kaufberatung Hyundai Kona: So finden Sie den richtigen • Fahrbericht Jaguar E-Pace: Kann der kleine Brite überzeugen? • Vergleichstest: Kompakt-SUVs von Kia, Mazda, Nissan und VW • Kaufberatung: Mercedes C-Klasse Coupé & Cabrio • Dauertest: Skoda Octavia Combi RS • Aktuell: Zulassungszahlen in Deutschland – so lief das Jahr 2017 • Mobilität der Zukunft: Autonome aus dem VW-Konzern • Mobilität der Zukunft Übersicht: Alle Erdgasautos • Report Verkehrssicherheit • Autokatalog: Alle Autos in Deutschland, von Alfa Romeo bis VW • Aktuell: Alle Infos zur neuen Schadstoffnorm Euro 6d • Infografik: Die Batterie – Antrieb der Zukunft • Klassiker: 40 Jahre Porsche 928 •Historie: Schrägheck-Limousinen der 80er-Jahre von Citroën, Ford, Mazda, Opel und VW • Faszination: Porsche 911 GT2 RS.



Die neue AUTO TEST 2/2018 – ab sofort im Handel!

iebe Leser, AUTO TEST erscheint ab sofort wieder monatlich – damit kommen wir dem Wunsch vieler unserer Leser nach. Die Flut an Modellneuheiten und Mobilitätskonzepten erfordert eine intensive und objektive Einordnung des Marktes, der wir mit der verdoppelten Erscheinungsweise Rechnung tragen. Mehr noch: Ab sofort bieten wir regelmäßig zwölf Seiten mehr Umfang, beispielsweise in Form eines Katalogteils, den Sie ab Seite 59 finden. Mit der ersten Preiserhöhung nach fast zehn Jahren gibt es also reichlich Mehrwert – eine lohnende Investition. Viel Spaß bei der Lektüre,Ihr Michael Iggena, Chefredakteur AUTO TEST