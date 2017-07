AUTO TEST 5/2017: Vorschau — 26.07.2017 Die neue AUTO TEST In Heft 5/2017: Neuer Skoda Karoq und weitere Highligts der IAA. Außerdem: Kia Picanto gegen VW up und Mitsubishi Space Star – und: Die Top 10 der Firmenwagen im Mega-Test.

L

Zukunft: IAA 2017 in Frankfurt – wir zeigen die Stars der Herbstmesse • Megatest: Diese zehn Typen erklimmen die Karriereleiter • Kaufberatung Fiat Tipo: Der Italiener tritt zum Preiskampf in der Kompaktklasse an • Vergleichstest Kleinstwagen: Neuer Kia Picanto gegen VW up und Mitsubishi Space Star • Kaufberatung Skoda Kodiaq: Das erste SUV der Tschechen weckt hohe Erwartungen • Vergleichstest Kompaktvans: Ford Grand C-Max, Opel Zafira, Renault Grand Scénic, VW Touran • Kaufberatung Hyundai i30: Der kompakte Koreaner tritt in der dritten Generation an • Aktuell: AUTO TEST Sieger 2017 • Service: So kommen Sie Tachotricksern auf die Schliche • J. D. Power Report 2017: Welche Modelle, welche Marken stellen Autofahrer tatsächlich zufrieden? Wo gibt's den besten Service? • Rückblick: 60 Jahre Fiat 500 • Klassiker: Fünf italienische Spider aus vier Jahrzehnten fürs Dolce Vita.



Die neue AUTO TEST 5/2017 – ab sofort im Handel!

iebe Leser, mit dieser Ausgabe haben wir AUTO TEST grafisch und inhaltlich punktuell überarbeitet. So präsentiert sich der Mega-Test jetzt mit frischer Optik, und die einzelnen Fahrzeugmodelle erhalten eine hilfreiche Benotung für eine noch bessere Vergleichbarkeit und Einordnung. Bei der richtigen Kaufentscheidung unterstützt Sie auch unser Kompetenzpartner J. D. Power. Die weltweit renommierten Marktforscher aus den USA liefern in dieser Ausgabe nützliche Daten und Infos im Rahmen der größten Autofahrerumfrage Deutschlands, die exklusiv nur in AUTO TEST zu finden ist. Der Grad der Zufriedenheit mit dem gekauften Modell sowie die Qualität des Werkstattservices sind wichtige Indikatoren, die Ihnen beim nächsten Autokauf helfen können. Viel Spaß bei der Lektüre,Ihr Michael Iggena, Chefredakteur AUTO TEST