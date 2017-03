AUTO TEST-Umweltsieger 2017: Top 10

Mit 95,1 von 100 Punkten holt sich der neue Smart electric drive den Titel "AUTO TEST Umweltsieger 2017". Er löst damit den BMW i3 ab, der trotz stärkerer Batterie nur Platz zwei erreichen konnte. Den Titel vergibt das Schwesterblatt von AUTO BILD gemeinsam mit dem renommierten Umweltforschungsinstitut ÖKOTREND.Neben Verbrauch und Schadstoffemissionen gehen auch die anderen umweltrelevanten Eigenschaften eines Autos in die Bewertung ein, unter anderem Produktion, Recycling und Umweltstandards im Unternehmen. In der Top-10-Liste finden sich neun Autos mit Elektro- und Hybridantrieb sowie ein Erdgas-Mercedes, der B 200 c. Zusätzlich stellt AUTO TEST die Umweltsieger in allen Fahrzeugklassen vor. Überraschend: Bei den SUVs führt der Porsche Cayenne S E-Hybrid mit 83,3 Punkten das Feld an.