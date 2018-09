Auto zerkratzt / Vandalismus: Das kann man tun

Klarer Fall: Da hat jemand einen scharfen Gegenstand angesetzt und den Wagen mutwillig beschädigt.

Was für ein Ärger! Viele Autofahrer haben das schon mal erlebt: Sie kehren zu ihrem abgestellten Auto zurück und entdecken einen großen Kratzer. Bei genauerem Hinsehen wird klar: Das war Vandalismus . Besonders ärgerlich: Sofern es keinen konkreten Verdacht gibt, fehlt vom Täter oft jede Spur. Zeugen oder Videoaufnahmen vom Tatort gibt es nur in wenigen Fällen. Doch trotzdem lohnt sich die Anzeige bei der Polizei – nicht nur aus Versicherungsgründen. Manchmal häufen sich Vandalismus-Fälle in einer Region, dann steigt mit jeder Anzeige die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter gefasst wird. AUTO BILD erklärt Schritt für Schritt das Vorgehen, wenn das Auto mutwillig beschädigt wurde.

Das ist zu tun, wenn das Auto zerkratzt wurde

Beweise sammeln: Der erste Schritt, nachdem das zerkratzte oder anderweitig beschädigte Auto entdeckt wurde, ist: Fotos machen. Noch am Tatort sollte man das Der erste Schritt, nachdem das zerkratzte oder anderweitig beschädigte Auto entdeckt wurde, ist: Fotos machen. Noch am Tatort sollte man das Smartphone zücken und den Schaden sowie die Umgebung großzügig abfotografieren.

Anzeige erstatten: Als nächstes sollte der Weg zur Polizei führen, um Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten. Die Beamten benötigen genaue Informationen wo und in welchem Zeitraum das Auto am Tatort abgestellt war und ob es vielleicht Verdächtige gibt. Die Fotos können als Beweismittel vorgelegt werden. In vielen Bundesländern kann man mittlerweile auch über die sogenannte Online-Wache Anzeige wegen Sachbeschädigung erstatten. Das erspart den Gang zur Dienststelle.