Autobatterie laden: So geht's — 05.01.2018 Batterie wieder unter Strom setzen Wenn die Autobatterie schwächelt, muss sie nicht immer gleich gewechselt werden. Oft hilft es, sie mit einem Ladegerät wieder aufzuladen. AUTO BILD erklärt, wie's geht!

W

Werkstattsuche Finden Sie die passende Werkstatt Preise vergleichen

Kundenbewertungen ansehen

Termine online buchen PLZ/Ort Dienstleistung Bitte wählen Werkstattverzeichnis HU+AU Inspektion Klimaservice Kupplung Lichtcheck Ölwechsel Sicherheitscheck Zahnriemenwechsel Marke Bitte wählen Alfa Romeo Mercedes-Benz Audi BMW MINI Chevrolet Mitsubishi Nissan Citroën Opel Dacia PEUGEOT Daewoo Porsche Daihatsu Renault Fiat Ford SEAT Honda Skoda Hyundai Smart Subaru Kia Suzuki Toyota Lancia Volvo VW Mazda Chrysler Ein Service von

Autobatterie mit einem Ladegerät laden: Das ist zu beachten



Mit Ladegeräten wie dem AUTO BILD-Testsieger CTEK - MXS 5.0, lassen sich Autobatterien ganz einfach nachladen.

Autor: Lena Reuß

enn der Wagen beim Anlassen stottert, ist meist eine entladene Autobatterie die Ursache. Dies ist besonders oft im Winter der Fall, da die kalten Temperaturen und Kurzstrecken dem Akku zu schaffen machen. Damit der Motor wieder reibungslos anspringt, muss er wieder aufgeladen werden. Wer keinen Startbooster zur Hand oder Zugriff auf ein Starthilfekabel und ein zweites Fahrzeug hat, dem bleibt nur der Gang in die Werkstatt oder das Laden der Starterbatterie mit einem Ladegerät. Tritt die Entladung allerdings aufgrund eines Defektes oder Altersschwäche auf, bringt auch das Aufladen keine Besserung. Eine altersschwache Autobatterie ist daran zu erkennen, dass sie selbst nach langer Überlandfahrt noch Startschwierigkeiten hat. In modernen Autos halten Batterien meist nur noch vier bis fünf Jahre, was vor allem auf die gesteigerten Anforderungen durch Klimaanlage , Sitzheizung etc. zurückzuführen ist.Das genaue Alter der Autobatterie ist am aufgedruckten Frischedatum abzulesen. Ist die Schwäche auf das Alter der Batterie zurückzuführen, sollte der Akku besser gleich gewechselt werden. Ansonsten kann der schwächelnden Autobatterie mit einem Ladegerät ganz einfach wieder zu alter Stärke verholfen werden. Genaue Anweisungen zum Vorgehen beim Laden finden sich in den Herstellerangaben zur Batterie und in der Anleitung des Ladegeräts. Vor dem Laden muss der Akku vom Stromkreis des Autos getrennt werden, indem zuerst die Verbindung am Minuspol (schwarz) und dann am Pluspol (rot) abgeklemmt wird. An die beiden Pole wird dann das noch ausgeschaltete Ladegerät angeschlossen, zuerst am Pluspol, dann am Minuspol. Sofern die Batterie noch im Auto eingebaut ist, wird das schwarze Kabel am Massepunkt des Motorblocks befestigt. Erst wenn alle Verbindungen hergestellt sind, darf das Ladegerät eingeschaltet werden, andernfalls drohen Schäden an der Starterbatterie. Zündung, Motor und sonstige Stromquellen müssen während des gesamten Ladevorgangs der Batterie ausgeschaltet sein.So gut wie alle Autobatterien sind heutzutage wartungsfrei, sodass vor dem Ladevorgang keine Überprüfung des Säurestands nötig ist. Bei älteren Batterien (erkennbar an aufschraubbaren Zellverschlüssen an der Oberseite) sollte zuvor der Säurestand gecheckt werden. Wichtig: Vor Beginn des Aufladens sicherstellen, dass das Ladegerät für den Batterietyp (z.B. Blei-Säure-Batterien oder Gel-Batterien) geeignet ist. Es empfiehlt sich, auf ein Autobatterie-Ladegerät zurückzugreifen, das über einen automatischen Abschaltmechanismus (Delta-Peak-Abschaltung) verfügt und den Vorgang beendet, sobald die Starterbatterie vollgeladen ist. Am besten geeignet sind Ladegeräte mit einer sogenannten Mikroprozessorsteuerung. Sie erkennen beim Anschließen automatisch Batterietyp- und Spannung und laden den Akku optimal auf. Ansonsten müssen am Ladegerät noch Einstellungen vorgenommen werden. Dabei wird das Aufladen am besten mit einer geringen Laderate begonnen, die langsam angehoben wird, bis die gewünschte Stromstärke erreicht ist. Grundsätzlich sollte für eine gute Belüftung der Batterie gesorgt sein, da sie sich während des Ladens erwärmt. Der Akku sollte dabei im Auge behalten werden: Kommt es zu einer starken Wärmeentwicklung, heftigen Ausgasungen oder sogar dem Austreten des Elektrolyts, muss der Ladevorgang beendet werden. Moderne, hochwertige Ladegeräte verfügen über eine Schutzfunktion, die das Gerät bei Erreichen der Gasungsspannung ausschaltet. Im Zweifelsfall ist unbedingt eine Fachwerkstatt aufzusuchen.