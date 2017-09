Autokauf: Einfluss von Kindern — 14.10.2010 Kinder suchen Auto aus Wenn es um die Anschaffung eines neuen Autos geht, haben Kinder oftmals ein deutliches Wort mitzureden. Das fand Marktforscher Puls durch eine Umfrage unter 1000 Autofahrern heraus.

aut einer Befragung des Marktforschungsinstituts Puls lassen sich 51 Prozent der Autokäufer mit Kindern zwischen 10 und 16 Jahren beim Autokauf von ihren Sprösslingen beeinflussen. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 82 Prozent. An der Befragung nahmen 1000 Autofahrer teil. Puls-Geschäftsführer Konrad Weßner überrascht dieses Ergebnis nicht, "weil es in deutschen Kinderzimmern immer mehr Prinzen und Prinzessinnen gibt, die Kaufentscheidungen immer vehementer beeinflussen." Sie quengelten jedoch nur für die Produkte, die ihnen Nutzen bringen. Automobilhersteller und Händler seien deshalb gefordert, sich bei Kindern frühzeitig Feedback und Anregungen einzuholen.Und was beeinflusst den Nachwuchs beim Autokauf im Einzelnen? 37 Prozent der Autokäufer geben an, dass ihre Kinder auf die Wahl des Modells Einfluss nehmen. Bei der Wahl der Ausstattungen bzw. der Farbe lassen sich 28 Prozent bzw. 18 Prozent von ihren Kindern leiten. Clevere Automobilverkäufer sollten laut Puls insbesondere jüngere und weibliche Autokäufer nach Kindern und deren Anforderungen befragen. Diese Zielgruppen ließen sich besonders intensiv von ihren Kindern beeinflussen.