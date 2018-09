S ilberjubiläum mit mehr als 5000 Ausstellern aus 76 Nationen: Die Automechanika (12. bis 15. September 2018) feiert in Frankfurt ihre 25. Auflage. Die Messe für Auto- und Werkstattzubehör, bei der in diesem Jahr über 100.000 Besucher erwartet werden, startete 1971 als Ersatzmesse für die wegen der Ölkrise abgesagte IAA. Zubehör- und Teilelieferanten übernahmen damals die Ausstellung in den Messehallen.

Erstmals sind Oldies am Start