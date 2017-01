Autonomes Fahren: Bund beschließt Gesetz

Matthias Brügge

Fazit

Die Regierung überlässt auch in Deutschland Computern das Steuer, gut so. Bald müssen wir nicht mehr in die USA schielen, wo sich computergesteuerte Autos schon im Alltag bewegen, etwa in Kalifornien. Doch immer noch muss der Fahrer die Kontrolle behalten, auch das ist wichtig. Wir freuen uns auf die neuen Autos, die uns in Zukunft besonders sicher ans Ziel bringen!