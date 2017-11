Autonomes Fahren: Fünf Stufen — 27.11.2017 Fünf Stufen zum automatisierten Fahren Autonomes Fahren, oder wie es offiziell heißt: automatisiertes Fahren – was ist das genau? AUTO BILD erklärt die fünf Stufen. Mit ADAC-Video!

Automatisiertes Fahren in Stufen Stufe 0: Driver only Fahrer führt dauerhaft Längs- und Querführung aus. Kein eingreifendes Fahrzeugsystem aktiv. Stufe 1: Assistent Fahrer führt dauerhaft Längs- oder Querführung aus. System übernimmt jeweils andere Funktion. Stufe 2: Teilautomatisiert Fahrer muss das System dauerhaft überwachen. System übernimmt Längs- und Querführung in einem spezifischen Anwendungsfall. Stufe 3: Hochautomatisiert Fahrer muss das System nicht mehr dauerhaft überwachen. Muss potenziell in der Lage sein, zu übernehmen. System übernimmt Längs- und Querführung in einem spezifischen Anwendungsfall. Erkennt Systemgrenzen und fordert Fahrer zur Übernahme mit ausreichender Zeitreserve auf. Stufe 4: Vollautomatisiert Kein Fahrer erforderlich im spez. Anwendungsfall. System kann im spezifischen Anwendungsfall alle Situationen automatisch bewältigen. Stufe 5: Fahrerlos System kann während der ganzen Fahrt alle Situationen automatisch bewältigen. Kein Fahrer erforderlich. (Quelle: VDA/Bundesamt für Straßenwesen) Automatisiertes Fahren in Stufen 1 von 6

chon jetzt sind viele Autos mit allerlei Fahrassistenzsystemen ausgestattet, die das Leben auf der Straße erleichtern und die Sicherheit erhöhen (z.B. Mercedes S-Klasse, Audi A8, BMW 7er, Tesla Model S). So richtig von autonomem Fahren mag man dabei jedoch noch nicht sprechen, auch wenn es genau das ist, wenn auch auf niedrigem Niveau.Genau genommen ist die erste Stufe des automatisierten Fahrens bereits erklommen: das assistierte Fahren. Inzwischen laufen bei verschiedenen Herstellern Tests für dessen Weiterentwicklung, bei denen genaue gesetzliche Bestimmungen beachtet werden müssen. Dafür wurde unter anderem 2014 das Wiener Abkommen angepasst – ein internationaler Vertrag, der den Straßenverkehr mittels standardisierter Verkehrsregeln möglichst sicher machen soll. Insgesamt gibt es fünf Stufen, bei denen der Fahrer mehr und mehr die Verantwortung zum Führen des Fahrzeugs an das Auto abgibt:. Der Fahrer macht alles alleine. Er fährt, lenkt, bremst, gibt Gas und achtet auf seine Umgebung. Das Fahrzeug unternimmt keinerlei Eingriffe bzw. hat dafür keine technischen Voraussetzungen.). Das assistierte Fahren: Das Fahrzeug unterstützt den Fahrer mit bestimmten Assistenzsystemen, zum Beispiel mit einem Totwinkel-Warner, einem Spurhalte-Assistenten oder einer Berganfahrhilfe.. Das teilautomatisierte Fahren: Das Auto kann einzelne Aufgaben für den Fahrer übernehmen. In diesem Stadium befinden sich die meisten Hersteller aktuell (Stand: Juni 2017). Automatisches Einparken oder eine Spurhaltefunktion gehören zu den gängigsten Systemen. Der Stauassistent kann ohne Eingriff des Fahrers im Stau beschleunigen, bremsen und dem vorausfahrenden Fahrzeug folgen.wird als hochautomatisiertes Fahren bezeichnet. Der Wagen setzt beispielsweise eigenständig den Blinker, wechselt die Spur oder passt seine Geschwindigkeit dem fließenden Verkehr an. Der Autopilot kann den Fahrer aber immer noch auffordern, das Steuer wieder zu übernehmen, um den Wagen eigenhändig zu steuern.definiert die Vollautomatisierung. Der Wagen übernimmt alle Funktionen, die zum Fahren gehören und gibt sie nur dann wieder ab, wenn eine Situation für das System nicht zu bewältigen ist.Der Mensch wird im Prinzip überflüssig. Der Wagen und das System brauchen lediglich eine Zieleingabe und die Freigabe zum Start. Dann steuert das Fahrzeug vollautomatisch das Ziel an. Das autonome oder fahrerlose Fahren ist erreicht.