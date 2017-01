Autonomes Fahren: Google-Tochter Waymo — 10.01.2017 Google macht autonome Autos billiger Waymo, Googles neue Sparte für autonomes Fahren, hat auf der NAIAS in Detroit einen neuen LiDAR-Sensor vorgestellt. Die Hardware könnte die Kosten für autonomes Fahren drastisch senken!

Der Chrysler Pacifica hat Kameras und Sensoren der neuesten Generation an Bord. Die autonome Software hat Google einem umfassenden Update unterzogen.

Was ist LiDAR? LiDAR ist die Abkürzung für das englische "Light Detection And Ranging" und bezeichnet eine Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. LiDAR funktioniert sehr ähnlich wie Radar, nur dass hier statt Radiowellen Laserstrahlen verwendet werden. Deshalb wird es manchmal auch LaDAR (Laser Detection And Ranging) genannt. LiDAR-Geräte senden Laserimpulse aus, die von Gegenständen (Bäume, andere Autos, Schilder, Passanten) reflektiert werden. Aus der Zeit, die die Laserimpulse brauchen, um wieder auf dem Sensor aufzutreffen, kann das System die Entfernung berechnen und so ein sehr genaues 3D-Bild der Umgebung erstellen.

Januar 2017: Testfahrten der ersten autonomen Chrysler Pacifica

Die 100 autonomen Waymo-Pacifica sollen bereits im Januar 2017 auf der Straße getestet werden.

Kooperations-Gespräche auch mit Honda

Google Car wurde 2014 vorgestellt



Googles autonomes Auto hatte in sechs Testjahren 14 Unfälle. Fast alle unverschuldet, betont Google.

(dpa/sb/mas/lhp/cj) Waymo, die von Google ausgegliederte und umbenannte Sparte für autonomes Fahren , hat auf der Detroit Auto Show (NAIAS) überraschend eine neue Hardware vorgestellt. Laut Medienberichten zeigte Waymo-Chef John Krafcik einen von der Google-Tochter selbst entwickelten LiDAR-Sensor (Light Detection and Ranging), der nur einen Bruchteil der bislang verfügbaren Geräte kosten soll. Der fürs autonome Fahren unerlässliche Sensor funktioniert ähnlich wie ein Radargerät und sitzt beim auf der CES vorgestellten E-Auto Faraday Future FF91 auf der Motorhaube. Dieser Teil der Hardware ist (bzw. möglicherweise war) einer der größten Kostenfaktoren bei der Entwicklung autonom fahrender Autos.2009, als Google mit der Entwicklung eines autonom fahrenden Autos begonnen hatte, habe ein LiDAR-Sensor noch 75.000 Dollar (rund 70.000 Euro) gekostet, erklärte Krafcik auf der Detroit Auto Show. Der Google-Tochter sei es gelungen, die Kosten dafür um 90 Prozent zu drücken. Wie der Blog Carscoops berichtet, kündigte Krafcik an, grundsätzlich mit allen Autobauern zusammenarbeiten zu wollen.Eine Kooperation gibt es bereits mit Fiat Chrysler (FCA): Seit Oktober 2016 bauen Waymo und FCA 100 Chrysler Pacifica mit Googles Roboter-Technik zu autonomen Autos um – ein Exemplar des ersten "Google Autos" wurde in Detroit gezeigt. Die hybriden Minivans sollen noch 2017 in einem autonomen Fahrdienst eingesetzt werden, wie Krfcik auf der NAIAS sagte. Bereits im Januar 2017 sollen die umgebauten Pacifica im US-Bundesstaat Arizona im Straßenbetrieb getestet werden.Unlängst wurde zudem bekannt, dass Waymo womöglich bald mit Honda kooperieren wird. Es gebe darüber formale Verhandlungen, teilte der größte Motorenhersteller am 21. Dezember 2016 mit. Sollten sich beide Seiten einig werden, würden die Ingenieure aus Japan und den USA künftig eng zusammenarbeiten.Google hatte einen kleinen elektrischen Zweisitzer aus eigener Entwicklung 2014 vorgestellt. Es hieß, in Zukunft sollten die Wagen komplett vom Computer gesteuert werden und ganz ohne Lenkrad und Pedale auskommen. Die Prototypen, die in der Google-Heimatstadt Mountain View sowie in Austin (Texas) getestet wurden, hatten jedoch noch beides – unter anderem weil die Straßenverkehrsordnung dies verlangt.