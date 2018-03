Autonomes Fahren: Tödlicher Unfall (UPDATE) — 22.03.2018 Video zeigt Unfall mit Uber-Volvo Der tödliche Unfall mit einem autonom fahrenden Volvo von Uber in den USA wirft weiter Fragen auf. Die örtliche Polizei veröffentlichte jetzt ein Video von dem Vorfall.

Die Fahrerin des Uber-Volvo hat nicht die Straße, sondern etwas in ihrer Hand im Blick.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21. März 2018

"Unfall wäre schwer zu verhindern gewesen"



Online-Voting 'Autonome Taxis von Uber ...' ... wären echt cool. Kein Gelaber mehr vom Fahrer! ... sind spooky. Da würde ich nicht einsteigen. ... sind mir wurst. Zum Ergebnis

Uber kooperiert mit Ermittlern

Neue Diskussion über Sicherheit

(dpa/kbe/cj) Nach dem tödlichen Unfall mit einem autonomen Auto des Fahrdienstes Uber in Tempe (US-Bundesstaat Arizona) laufen die Ermittlungen. Die Polizei der 180.000-Einwohner-Stadt hat jetzt auf Twitter ein Video veröfentlicht, das die Sekunden direkt vor dem Vorfall dokumentiert: Dabei ist zu sehen, wie das Opfer, eine 49 Jahre alte Fußgängerin, von links kommend aus dem Schatten direkt vor den selbstfahrenden Volvo tritt. Zudem zeigt der verstörende Film, wie die Fahrerin vor dem Aufprall nicht auf die Straße, sondern auf etwas in ihrer Hand schaut, womöglich ein Handy. Erst im allerletzten Moment blickt sie erschrocken auf und realisiert die Gefahr – allerdings zu spät.Der Unfall geschah am 18. März 2018 gegen 22 Uhr Ortszeit. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug autonom mit rund 61 Kilometern pro Stunde (38 Meilen pro Stunde) unterwegs, erlaubt waren gut 56 km/h (35 Meilen). Es gebe keine Hinweise darauf, dass es abbremste. Die 49-jährige möglicherweise obdachlose Frau ging über die Fahrbahn außerhalb eines Fußgängerübergangs und schob ein Fahrrad neben sich her. Tempes Polizeichefin Sylvia Moir hatte kurz nach dem Unfall im " San Francisco Chronicle " Uber entlastet: Es sei klar, "dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre". Zudem sei der nächste Fußgängerübergang knapp 100 Meter entfernt gewesen.Die US-Verkehrsbehörde NHTSA nahm Kontakt mit Uber, den lokalen Behörden und Volvo auf, dessen Fahrzeuge für Roboterwagen des Fahrdienstvermittlers umgebaut werden. Die Crash-Experten der Untersuchungskommission NTSB nahmen sich ebenfalls des Falls an. Sie treten bei Flugzeugabstürzen, aber auch anderen bedeutenden Unfällen auf den Plan, aus denen möglicherweise für das gesamte Verkehrssystem relevante Erkenntnisse folgen können. Uber teilte mit, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern. "Eine unglaublich traurige Nachricht aus Arizona. Wir denken an die Familie des Opfers, während wir mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um zu verstehen, was passiert ist", erklärte Firmenchef Dara Khosrowshahi auf Twitter. Er stoppte vorläufig alle Testfahrten mit selbstfahrenden Autos . Uber testet seine Roboterwagen auch in San Francisco, Pittsburgh und Toronto.Uber ist eines von mehreren Dutzend Unternehmen, die eigene Systeme für autonom fahrende Autos entwickeln und auf öffentlichen Straßen in den USA testen. Gleich am ersten Testtag in San Francisco wurde ein Uber-Wagen dabei gefilmt, wie er über eine rote Ampel fuhr. Zudem weigerte sich Uber zunächst, die nötige Lizenz zum Testen von Roboterautos zu beantragen und wurde zeitweise von der Straße verbannt. Der neuerliche Unfall hat die Diskussion über die Sicherheit autonomer Autos neu entfacht. Bereits im Mai 2016 war in Florida der Fahrer eines Tesla Model S mit Autopilot bei einem Unfall ums Leben gekommen . Entwickler von Roboterwagen argumentieren, d ass 90 Prozent der Verkehrsunfälle auf Fehler von Menschen zurückgingen und die Technik autonomer Fahrzeuge sie verhindern werde. Nach Angaben der NHTSA starben im Jahr 2016 mehr als 37.000 Menschen auf US-Straßen, die Zahl der tödlich verunglückten Fußgänger stieg um neun Prozent an.