Autonomes Fahren: Was ist möglich — 23.06.2017 So funktioniert autonomes Fahren Das selbstfahrende Auto kommt! Was ist möglich beim autonomen Fahren, wie weit sind die Hersteller? AUTO BILD hat die Antworten!

Die neue Mercedes E-Klasse kann bis 60 km/h weitgehend autonom unterwegs sein.

Die fünf Stufen des autonomen Fahrens:

Wo sind aktuell die Grenzen der Technik?



Wie weit gehen die Tests in den USA?



Googles Versuchsträger gehören in Kalifornien fast schon zum Straßenbild.

Wie weit ist Deutschland beim autonomen Fahren?



Audi testet seine Technik auf einem Abschnitt der Autobahn A9 und wird wahrscheinlich 2018 in der Lage sein, hochautomatisiertes Fahren auf die Straße zu bringen. Ein weiterer Ausbau der Strecke ist bereits von Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) bestätigt worden. Das Land Niedersachsen will auf der A2, A7 und A39 zwischen Hannover, Braunschweig und Salzgitter bis 2018 einen Testring aufbauen, um die komplexe Technik für autonome Autos noch besser zu testen. Betrieben wird die Strecke vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Volkswagen und dem Automobilzulieferer Continental. Auch in Inglostadt und in einem Gebiet rund um Wolfsburg sind für 2018 neue Teststrecke für autonome Autos geplant.

Wenn es nach großen Automobilherstellern wie Ford, VW und Mercedes geht, dann fährt spätestens im Jahr 2030 ein Teil der Neuwagen von alleine. Der Fahrer wird überflüssig, ist nur noch als Gast an Bord. Doch bis dahin ist es noch ein wenig, und die Hersteller haben noch allerhand Arbeit vor sich. Bereits 2017 sind einige Fahrzeuge teilautonom unterwegs. Der Elektro-Pionier Tesla sowie Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Lexus, Cadillac und die Technikkonzerne Apple und Google arbeiten mit Hochdruck am vollständig autonomen Fahren.Der Fahrer macht alles alleine. Er fährt, lenkt, bremst, gibt Gas und achtet auf seine Umgebung. Das Fahrzeug unternimmt keinerlei Eingriffe bzw. hat dafür keine technischen Voraussetzungen.unterstützt den Fahrer mit bestimmten Assistenzsystemen, zum Beispiel mit einem Totwinkel-Warner, einem Spurhalte-Warner oder einer Berganfahrhilfe.übernimmt einzelne Aufgaben für den Fahrer. In diesem Stadium befinden sich die meisten Hersteller aktuell (Stand: Juni 2017). Automatisches Einparken oder eine Spurhaltefunktion gehören zu den gängigsten Systemen. Der Stauassistent kann ohne Eingriff des Fahrers im Stau beschleunigen, bremsen und dem vorausfahrenden Fahrzeug folgen.wird als hochautomatisiertes Fahren bezeichnet. Der Wagen setzt beispielsweise eigenständig den Blinker, wechselt die Spur oder passt seine Geschwindigkeit dem fließenden Verkehr an. Der Autopilot kann den Fahrer aber immer noch auffordern, das Steuer wieder zu übernehmen, um den Wagen eigenhändig zu steuern.definiert die Vollautomatisierung. Der Wagen übernimmt alle Funktionen und gibt sie nur dann wieder ab, wenn eine Situation für das System nicht zu bewältigen ist.Der Mensch wird im Prinzip überflüssig. Der Wagen und das System brauchen lediglich eine Zieleingabe und die Freigabe zum Start.Schon im Jahr 2030 soll sich der Mensch einfach ins Auto setzen können, das Fahrziel nennen, und autonom losfahren. So die Pläne der Autoindustrie. Wo steht die Technik aktuell? Beispiel: das Facelift der neuen Mercedes S-Klasse . Den Geschwindigkeitsbereich, in dem der Abstandsregeltempomat Distronic arbeitet, haben die Entwickler auf E-Klasse-Niveau angehoben – bis 210 km/h (vorher 200 km/h) hält die S-Klasse die Spur und den Abstand zum Vorausfahrenden. Um das Auto selbstständig die Spur wechseln zu lassen, reicht künftig das Antippen des Blinkerhebels. Weit genug vorausschauen, um so sanft zu bremsen wie ein menschlicher Fahrer, das kann die Technik allerdings noch nicht. Ethische Fragen wie die, ob sich das autonome Auto bei Unausweichlichkeit eines Unfalls fürs Überfahren von Kindern oder das Gefährden der eigenen Besatzung entscheidet, sind ebenso wenig abschließend geklärt wie die Haftung.In US-Bundesstaaten wie Kalifornien und Nevada sind sich selbst orientierende Autos bereits testweise unterwegs. Autos von Google-Tochter Waymo oder Uber sind bereits in vielen Städten an der Westküste unterwegs. Ingesamt haben 31 Konzerne (Stand: Juni 2017) Autos bzw. autonome Technik auf kalifornischen Straßen im Einsatz. Dazu zählen unter anderem VW, Mercedes, Tesla, Apple, Nissan, Bosch, Faraday Future , Chip-Hersteller NVIDIA, Ford und GM. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA plant einheitliche Regelungen zum autonomen Fahren für die gesamten USA. Seit Februar 2016 erkennt die Behörde Computer als Autofahrer grundsätzlich an. Zugleich schränkte sie ein, dass das aktuelle Regelwerk an vielen Stellen eindeutig Menschen am Steuer und entsprechende Kontroll-Mechanismen wie Pedale voraussetzt.