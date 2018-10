E

in besonders kurioser Autoposer fiel den Beamten der Berliner Polizei in der Nacht auf Samstag, 6. Oktober 2018 im Stadtteil Schöneberg auf. Gegen 3.50 Uhr bemerkten zwei Zivilfahnder einen VW , an dem selbst geschriebene Kennzeichen aus Pappe befestigt waren. Als die Polizisten den Fahrer aufforderten anzuhalten, ignorierte dieser das Signal und gab stattdessen Gas. Mit eingeschaltetem Blaulicht verfolgten die Beamten den Flüchtenden, der auf seiner Fahrt mehrere Straßen mit sehr hoher Geschwindigkeit durchquerte und dabei zwei Streifenwagen, die zur Verstärkung angerückt waren, rammte. Doch ungeachtet der Zusammenstöße raste der Volkwagen-Fahrer weiter, bis er in einen am Straßenrand geparkten Mercedes prallte. Damit war die Verfolgungsjagd beendet, Einsatzkräfte nahmen den Fahrer umgehend fest. Nachfolgenden Untersuchungen zufolge hatte der 25-Jährige nicht mal einen Führerschein , stand zudem unter Drogeneinfluss. Sein Fluchtwagen war stillgelegt und nicht versichert. Der Mann wurde festgenommen, die Polizei ermittelt weiter.