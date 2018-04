Autoposer: Ralf Möller über Muskeln und Autos

Online-Voting Soll die Polizei Autoposer aus dem Verkehr ziehen? Ja, die Autos sind gefährlich Nein, ich finde die cool Poser sind mir egal Zum Ergebnis

Die Saison der Autoposer hat begonnen! Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad heulen in vielen größeren Innenstädten wieder verstärkt die Motoren auf. Man zeigt, was man (geleast) hat, will auffallen um jeden Preis und versucht durch massives Gasgeben, Burnouts, rasante Fahrmanöver und laute ( oft manipulierte ) Abgasanlagen oder dröhnende Musik aufzufallen. Der Begriff "Autoposer" ist längst negativ behaftet, zum Leidwesen aller, die bei schönen Wetter mit schönen Autos einfach nur entspannt cruisen wollen. AUTO BILD Digital sprach mit dem ehemaligenüber Autoposer. Passend dazu fuhren wir in eineman der Hamburger Binnenalster entlang.