Autos von 15.000 bis 30.000 Euro: Kaufberatung — 23.09.2017 Was soll ich jetzt kaufen? Der Herbst ist die Zeit des Wandels. Auch automobil. Hier sind unsere 15 Empfehlungen für Ihren Nächsten. Eine klassenübergreifende Kaufberatung.

Geheimtipp: Die Modellpflege steht in den Starlöchern, wie wäre es also mit einem aktuellen Mustang GT?

Autor: Gerald Czajka

Vorbei der Sommer, die IAA fast durch – es beginnt der automobile Herbst. Doch bevor Sie grau sehen und anfangen, Trübsal zu blasen: Jetzt beginnt auch die Saison für neues Blech. Wir haben da eine ganze Menge Kaufempfehlungen für Sie zusammengetragen. Für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Da wären zum einen die sogenannten Vernunftkäufe. Hier finden sich alle diejenigen wieder, für die viel Platz, wenig Verbrauch oder ein kleiner Preis im Vordergrund steht. Oder alles drei. Anders sieht das bei den Lustkäufen aus. Hier darf es gern klein und stark sein. Oder auch einfach schön. Zu guter Letzt hätten wir da noch die Spontankäufe. Also Schnapper aus den Gebrauchtwagenbörsen. Oder Auslaufmodelle. Was in Frankfurt neu steht, hat ja meist auch einen Vorgänger.