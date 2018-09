Gleichzeitig haben mehrere große Hersteller für Paris abgesagt. Die prominenteste Absage kommt aus Wolfsburg: VW ist nicht am Start. Auch der Sportwagenhersteller Lamborghini wird nicht von offizieller Seite vertreten sein, das übernimmt der örtliche Händler. Außerdem nicht mit dabei sind: Ford, Mazda, Volvo, Opel, Mitsubishi, Nissan, Infiniti und der gesamte FCA-Konzern (Alfa, Ferrari, Fiat, Jeep) mit Ausnahme von Maserati.

Der Pariser Autosalon findet auf demstatt. Das Publikum erhält vomZutritt zum Gelände. Die Pressetage laufen schon zwei Tage vor der eigentlichen Messe, also am 2. und 3. Oktober. Der Autosalon Paris hat an allen Tagen von, Donnerstag und Freitag sogar bis 22 Uhr. Tickets können ab sofort online oder direkt an der Messe gekauft werden.für die Tageskarte. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt.(10 bis 25 Jahre) zahlen am Schalter