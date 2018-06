Es gibt viele gute Gründe. seine Autoscheiben zu tönen: wirkungsvoller Sichtschutz, kühleres Klima im Auto sowie Einbruchsprävention durch geringe Einsicht in den Innenraum. Viele Autohersteller bieten getönte Scheiben bereits ab Werk an. Wer nachträglich seine Autoscheiben tönen möchte, kann zwischen verschiedenen Techniken auswählen. Die beliebteste ist die Tönung der Autoscheiben mit speziellen Folien wie beim Carwrapping . Andere Möglichkeiten sind das sogenannte Glascoating, bei dem die Scheiben versiegelt werden, oder der direkte Austausch der Autoscheiben gegen getönte Originalscheiben. AUTO BILD klärt die wichtigsten Fragen zum Thema Autoscheiben tönen: Wie funktioniert das Tönen von Autoscheiben? Was kostet das Tönen von Autoscheiben? Und muss ich mit meinen getönten Autoscheiben zum TÜV?

Autoscheiben tönen: Welche Techniken gibt es?

• Tönungsfolien: Tönungsfolien werden in unterschiedlichen Farbtönen und Effekten angeboten. So zum Beispiel die Keramik-Wärmeschutzfolie. Sie eignet sich besonders für Familien mit Kindern, da sie eine hohe Wärmerückweisung hat, aber dennoch eine klare Durchsicht von Innen. Wer viel Wert auf einen hohen Sonnenschutz legt, kann sich für die Alu metallisierte Sonnenschutzfolie entscheiden. Dann gibt es noch die sogenannte Basic-Tönungsfolien, die am preiswertesten sind. Hier liegt der Fokus nicht auf dem Sonnenschutz, sondern auf einem guten Sichtschutz. Die Wärmereduktion ist relativ gering. Das Folieren der Scheiben ist die häufigste Methode. Nicht ohne Grund, für das Tönen müssen die Scheiben nicht ausgebaut werden. Außerdem kann die Folie jederzeit wieder entfernt werden und viele Hersteller geben eine Garantie auf das Ablösen oder das Ausbleichen des Materials.

• Glascoating: Die Tönungstechnik Glascoating oder "Floating" wird häufig auch mit "Fluten" übersetzt. Die Autoscheiben werden bei dieser Methode mit einer farbigen Polyurethandispersion (Gemisch aus Wasser und Kunststoff) bedampft oder in ein mit entsprechender Flüssigkeit gefülltes Becken getaucht. Autoscheiben die mit dieser Methode nachträglich getönt wurden, erhalten in Deutschland allerdings keine TÜV-Abnahme. Auf Nachfrage erklärt der TÜV Nord, dass eine Laborprüfung jeder gefluteten Scheibe erforderlich wäre. Da die handelsüblichen mobilen Geräte zur Lichtdurchlässigkeitsmessung nicht die nötige Zertifizierung aufweisen, sei eine Einzelabnahme nicht möglich.

• Scheibenaustausch: Eine andere Möglichkeit wäre es, die ungetönten Autoscheiben gegen getönte Originalautoscheiben des Herstellers tauschen zu lassen. Das ist allerdings die teuerste Variante.

Kann ich meine Autoscheiben selbst tönen?

Bevor die Tönungsfolie aufgeklebt wird, muss die Scheibe mit viel Spüli-Wasser eingesprüht werden. Diese Möglichkeit besteht zwar, ist aber nicht empfehlenswert. Wenn Sie Ihre Autoscheiben mit einer Folie selber tönen, ist die Gefahr ziemlich hoch, dass sich Blasen bilden und sich die Folie schneller löst. Ein professionelles und sauberes Ergebnis wird eher erreicht, wenn Sie bei Ihrem Auto die Scheiben vom Profi tönen lassen. Wer es trotzdem selbst versuchen möchte, findet hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1) Arbeitsplatz vorbereiten: Folie, Rakel, Sprühflasche mit Spüli und einen Heißluftföhn bereit legen

2) Auto in einen staubfreien, geschlossenen Raum fahren

3) Autoscheiben gründlich reinigen. Spüli-Wasser auf die Scheibe sprühen

4) Fenster ausmessen, Folie von der Rolle grob abschneiden und auf die Außenscheibe kleben

5) Zuschnitt der Folie mit einem Cuttermesser, dabei nicht auf dem Glas selbst schneiden

6) Folie mit der Rakel von innen nach außen glattstreichen. Die Seifenlauge wird nach außen gedrückt

7) Heißluftföhn nutzen, um die Folie dehnbar zu machen

8) Folien-Zuschnitt, der als Vorlage dient, zusammenrollen und auf die ebenfalls geputzte Autoscheibe im Inneren aufbringen. Wichtig: Auch hier wieder ausreichend Spüli-Wasser aufbringen. Nur so kann die Folie noch ein wenig verschoben werden

9) Erneut mit der Rakel die Folie glattstreichen, das Wasser von innen nach außen drücken.

10) Fertig: Nun die beklebte Glasscheibe die ersten drei Tage nicht herunterkurbeln, die Scheibenheizung auslassen

✔ Reinigungs-Tipp: Folien reagieren empfindlich auf ungeeignete Mittel. Tabu sind salmiak-, ammoniakhaltige, enzymbasierende oder scheuernde Reiniger. Lauwarmes Seifenwasser und weiche Haushaltstücher reichen. Zubehör Autoscheibenfolierung bei Amazon 3M Black Shade Tönungsfolie Undercover Tönungsfolie Tiefschwarz Foliatec FT 1092 Blacknight-Serie Superdark Sonnenschutzfolie grün Profi Rakel mit beidseitiger Filzkante Profi Folierung Werkzeuge Set 3M Staubbindetuch Bosch Professional Heißluftgebläse GHG 660 LCD Brüder Mannesmann Heissluftgebläse Drucksprüher Folien reagieren empfindlich auf ungeeignete Mittel. Tabu sind salmiak-, ammoniakhaltige, enzymbasierende oder scheuernde Reiniger. Lauwarmes Seifenwasser und weiche Haushaltstücher reichen.

Was kostet eine Scheibentönung?

Der Preis für eine professionelle Tönung von Autoscheiben mit Spezialfolien ist abhängig von der Anzahl der Autoscheiben, der Form und der Fläche sowie der Fahrzeugklasse. Für einen Kleinwagen liegen die Kosten bei rund 150 Euro, für einen Kombi oder SUV bei rund 300 Euro und für einen Van/Bus bei etwa 320 Euro. Am teuersten ist es, wenn die Autoscheiben gegen getönte Originalscheiben des Herstellers eingetauscht werden. Preislich startet das ab 600 Euro.

Welche Autoscheiben darf ich tönen?

Wichtig: Das dazugehörige Prüfzeichen ist in den Folien eingeprägt und muss nach der Montage sichtbar sein. Soll die Frontscheibe nachträglich getönt werden, ist lediglich ein maximal zehn Zentimeter breiter Tönungsfolienstreifen am oberen Rand der Scheibe zulässig. Aber auch hier muss eine ABG vorliegen. Dieser Sonnenschutz ist bei vielen Windschutzscheiben bereits ab Werk vorhanden. Ebenso sind ab Werk mittlerweile viele Seiten- und die Frontscheibe komplett getönt. Diese haben aber aus Sicherheitsgründen eine Lichtdurchlässigkeit von mindestens 70 Prozent. Die komplette Nachtönung ist für Front- und Seitenscheiben ist laut TÜV Nord nicht zulässig. Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort Grundsätzlich gilt: Das Sichtfeld des Fahrers darf nicht eingeschränkt werden. Wer also nachträglich eine Tönung vornimmt, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigt, muss ggf. ein Bußgeld zahlen und kann einen Punkt in Flensburg kassieren. Ebenfalls erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn die Tönung nicht entfernt wird. Sollen Autoscheiben mit einer Tönungsfolie beklebt werden, so ist dies nur an den hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe erlaubt. Sie darf einen maximalen Tönungswert von 95 Prozent haben. Zudem muss die verwendete Folie bauartgenehmigt sein. Die geforderte ABG (Allgemeine Betriebsgenehmigung) wird bei den meisten Tuningteilen automatisch mitgeliefert und somit auch bei Tönungsfolien.Das dazugehörige Prüfzeichen ist in den Folien eingeprägt und muss nach der Montage sichtbar sein. Soll die Frontscheibe nachträglich getönt werden, ist lediglich ein maximal zehn Zentimeter breiter Tönungsfolienstreifen am oberen Rand der Scheibe zulässig. Aber auch hier muss eine ABG vorliegen. Dieser Sonnenschutz ist bei vielen Windschutzscheiben bereits ab Werk vorhanden. Ebenso sind ab Werk mittlerweile viele Seiten- und die Frontscheibe komplett getönt. Diese haben aber aus Sicherheitsgründen eine Lichtdurchlässigkeit von mindestens 70 Prozent. Die komplette Nachtönung ist für Front- und Seitenscheiben ist laut TÜV Nord nicht zulässig.

Bußgeldkatalog: Falsche Tönung der Autoscheiben

Wer seine Autoscheiben tönen will, muss den Paragrafen 40 der Straßenverkehrsordnung (StVZO) beachten. Darin heißt es: "Scheiben aus Sicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers von Bedeutung sind, müssen klar, lichtdurchlässig und verzerrungsfrei sein." Wird gegen dieses Gesetz verstoßen, droht ein Bußgeld und ggf. sogar ein Punkt in Flensburg . Eine Übersicht:

Fahren mit eingeschränkter Sicht: 10 Euro Bußgeld

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nicht mitgeführt: 10 Euro Bußgeld

Nicht vorschriftsmäßiges Fahrzeug: 25 Euro Bußgeld

Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt: 90 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg

Autoscheiben tönen: Muss ich nun zum TÜV?

Professionelle Autofolienhersteller bieten ausschließlich Auto-Tönungsfolien an, die eine deutsche Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) nach § 22a der deutschen Straßenverkehr-Zulassungsordnung (StVZO) haben. Demnach müssen solche Folien nicht vom TÜV genehmigt oder eingetragen werden. Eine Kopie der ABG muss allerdings immer im Fahrzeug mitgeführt werden. Wer die Methode des Glascoatings für das Tönen von Autoscheiben wählt, hat beim TÜV schlechte Karten. Denn die erteilten keine Genehmigung, da die notwendigen Prüfungen für eine ABG nicht durchgeführt werden können.

Kann ich meine getönten Scheiben versichern?

Nachträglich getönte Autoscheiben sind nicht automatisch mitversichert. Getönte Scheiben zählen zur Sonderausstattung. Und die ist oftmals nicht im Basistarif inbegriffen, oder nur zu einem kleinen Teil. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der nimmt bereits vor der Autoscheibentönung Kontakt mit seiner Versicherung auf und fragt nach einer Erstattung im Falle eines Schadens. Außerdem ist es für die Versicherung wichtig, dass alle Umbauten vom TÜV anerkannt sind, also über eine entsprechende Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder über eine Einzelabnahme verfügen, falls dies notwendig ist.