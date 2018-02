Babyschalen: Test — 26.02.2018 Den Alleskönner gibt es nicht In der Bedienbarkeit unterscheiden sich Babyschalen deutlich. AUTO BILD stellt fünf Modelle mit Mehrwert vor.

Die leichte Bedienbarkeit ist ein wichtiges Kauf-Kriterium



Babyschalen bei Amazon Britax Römer Baby-Safe Plus SHR II Cybex Aton 5 Maxi Cosi Pebble Plus RECARO Privia Evo

n der Werbung sah das doch ganz entspannt aus: Die ausgeglichene Mutter verfrachtet den Säugling in fleckenloser Designerbluse mit wenigen Handgriffen in die Babyschale. Und der Nachwuchs kommentiert die ganze Aktion mit einem zufriedenen Lächeln. Leider sieht meine Realität – und ich vermute auch die der meisten Eltern – ganz anders aus. Meine Tochter Martha ist 13 Monate alt und hat das An- und Abschnall-Prozedere schon hundertmal über sich ergehen lassen müssen. Dabei hat sie kein einziges Mal zufrieden gelächelt, sondern meist die Hütte zusammengeschrien. Stress fürs Kind bedeutet Stress für Mama und Papa – und das direkt vor der Autofahrt. Kein toller Start.Eine Sache stellt sich beim Vergleich der Babyschalen schnell heraus: Es gibt Modelle, die können Eltern vor jeder Autofahrt regelrecht in den Wahnsinn treiben. Es gibt aber auch solche, die sich besonders leicht bedienen lassen und den Stress zumindest minimieren. Viele halten die Sicherheit für das allein entscheidende Kriterium bei der Auswahl der Babyschale. Selbstverständlich steht der Schutz an erster Stelle, doch im Alltag spielen auch Bedienbarkeit und Komfort fürs Kind eine große Rolle. Eltern sollten sich im Klaren sein, welche besonderen Anforderungen sie an den Sitz stellen. Denn eine Babyschale, die in allen Disziplinen glänzt, haben wir in unserem Test nicht entdeckt. Nur wer sich vorab ausreichend informiert, findet das individuell passende Modell.

