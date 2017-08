Bentley Bentayga Coupé/Bentayga Sport (2019): Vorschau — 11.08.2017 Der Bentayga macht Sport Der barocke Bentley Bentayga war der erste Vertreter des Luxus-SUV-Segments. Mit dem dynamischeren Bentayga Sport schieben die Briten einen Coupé-Ableger nach.

M

Autor: Georg Kacher

it dem Bentayga war Bentley der erste Hersteller, der ein SUV auf Luxus-Niveau angeboten hat. Zwar sind die Briten momentan noch alleine auf dem Markt unterwegs, doch die Konkurrenz steht in den Startlöcher: Rolls-Royce plant den Cullinan Aston Martin arbeitet am DBX und auch Lamborghini und Ferrari haben Nobel-Offroader in der Pipeline. Bentley denkt inzwischen schon einen Schritt weiter, und will das Bentayga-Angebot ausbauen: Der coupéhafte Bentayga Sport tritt deutlich weniger barock auf als sein Bruder und nimmt damit auch Elemente des Facelifts vorweg.